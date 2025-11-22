¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡¢WÇÕ¡È¥Ý¥Ã¥È2¡É³ÎÄê¤Ë¡Ö¤É¤³¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸ÌÜÀþ¡×¡Ä·üÇ°¤Ï°ÜÆ°¡õµ¤¸õ¤Ë¤è¤ëÁª¼êÉéÃ´
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬22Æü¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁ°²ó¤Î19°Ì¤«¤é18°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö¥Ý¥Ã¥È2¡×¤Ç¤Î»²Àï¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¾å°Ì¹ñ¤Ë³«ºÅ¹ñ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥È1¡×¤«¤é¡Ö¥Ý¥Ã¥È2¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥È3¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥È4¡×¤È½çÈÖ¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¾¡¼Ô¤¬¡Ö¥Ý¥Ã¥È4¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥È2¡×¤ÎÆüËÜ¤Ï½¾Íè¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶¯¹ë¹ñ¤ÈÆ±µï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡12·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¼«¿È¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÆÃ¤Ë¥É¥í¡¼¡ÊÃêÁª¡Ë¤Ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò3·î¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿§¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ²æ¡¹¤ÏÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂÐÀï¤ò´õË¾¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð°ÜÆ°¤¬³Ú¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ÜÆ°Åù¡¹¤Èµ¤¸õ¤ÎÄ´À°Åù¡¹¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Áª¼ê¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È´õË¾¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
