·î¤ÎÇ¯¶â23Ëü±ß¡Ö·î5000±ß¤Û¤É¥Ý¥¤³è¤Ç²Ô¤°¡£¥´¥ë¥Õ¤¬Í£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¡×66ºÐÃËÀ¤ÎÏ·¸å¤ÎÊë¤é¤·
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢·§ËÜ¸©ºß½»66ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê64ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§·§ËÜ¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§1000Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§3000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§50Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â471¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§12Ëü±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±5Ëü±ß
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸½ºß¤Î¼ý»Ù¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤Ë¤Ê¤ë·î¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÍèÇ¯¤«¤éºÊ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼õµë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤Ï¡ÖÊ¿¶Ñ28Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â°Ê³°¤Ë¤Ï¡Ö·î5000±ß¤Û¤É¥Ý¥¤³è¤Ç²Ô¤°¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ñÌ£¤Ë¤«¤±¤ë¤ª¶â¤ÎÂ¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂà¿¦¸å¤ËÊÝ¸±¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÎÁ¶â¤ò¸«Ä¾¤·¡¢·î¡¹¤Î½ÐÈñ¤òºï¸º¡£¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡¢Í¾Ê¬¤ÊÊª¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆü¡¹¤ÎÀáÌó¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÊª²Á¾å¾º¡¢¤ª¤è¤Ó100ºÐ¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤¿¤é¡¢¸½ÍÂ¶â¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¼ñÌ£¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬Í£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÇ¯¶âÀ¸³è¤ÎºÇÂç¤Î´î¤Ó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
