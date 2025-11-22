ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«ËÌµþ¤ÎÂç»È´Û¤ÇÆüËÜ½ñÀÒ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖÌ±´Ö¸òÎ®¤ÏÂ³¤±¤ë¤Ù¤¡×
ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«ËÌµþ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎËÜ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì»²²Ã¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÌ±´Ö¸òÎ®¤ÏÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡Ê22Æü¡Ë¡¢ËÌµþ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÂç»È´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖJapanBookfair¡×¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎËÜ¤äÆüËÜ¤ÎÆ°Êª¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤è¤½400¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤Î»²²Ã¼Ô
¡ÖÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÎËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì±´Ö¸òÎ®¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·Íý²ò¤·¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÎÎÁÍý¤äÃÏÍý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëËÜ¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤ÎÌ±´Ö¸òÎ®¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶â¿ù·û¼£Âç»È¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö½ñÀÒ¤¬ÆüÃæ¸òÎ®¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£