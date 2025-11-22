¡Öº£Æü¹¥¤¡×À¥ÀîÍÛºÚÇµ¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡õ¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿À¥ÀîÍÛºÚÇµ¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤È¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×17ºÐÈþ½÷¡ÖµÓÄ¹¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê
À¥Àî¤Ï¡Ö¼Â¤Ï ¡÷ar_magazine ¤µ¤ó¤Î»¨»ï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»£±Æ¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»¨»ï¡Öar¡×¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎRocky»á¤¬»£±Æ¤·¡¢Çò¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¤òÍú¤¤¤¿À¥Àî¤¬Èþ¤·¤¤ÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃå¤³¤Ê¤·²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖµÓÄ¹¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£À¥Àî¤Ï¡Ö¥×¥µ¥óÊÔ¡×¡Ö¥Û¥¢¥Ò¥óÊÔ¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2025in¥½¥¦¥ë¡×¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡À¥ÀîÍÛºÚÇµ¡¢ÈþµÓ¡¦Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏª
¢¡À¥ÀîÍÛºÚÇµ¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
