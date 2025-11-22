IVE¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ëÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡×¡ÖÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÊWONYOUNG¡Ë¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐKPOPÈþ½÷¡Ö³¨²è¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¹âÁØ³¬¤«¤é¤ÎÅÔ»Ô¤Î·Ê¿§¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ç¨¤ì¤¿È©¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥ë¤ÎÍáÁå¤Î±ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡×¡ÖÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö³¨²è¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐKPOPÈþ½÷¡Ö³¨²è¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¹âÁØ³¬¤«¤é¤ÎÅÔ»Ô¤Î·Ê¿§¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ç¨¤ì¤¿È©¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥ë¤ÎÍáÁå¤Î±ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡×¡ÖÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö³¨²è¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û