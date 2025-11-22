¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡Ö¿å¤ÇÀö¤ï¤Ê¤¤¡¦¿¨¤é¤Ê¤¤¡×ÀöÂõ¤Î¥×¥í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Âð¤Ç¤Î¼êÀö¤¤¡×ÊýË¡
¡Ö¼«Âð¤Ç¤Î¼êÀö¤¤¡×¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÀµ²ò¤È¤Ï¡©
¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤äÀö¤¤Êý¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÀµ¤·¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢À®¸ù¤È¼ºÇÔ¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡£¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ç¤â½ý¤Þ¤»¤Ê¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼êÀö¤¤¤Î¼ê½ç¤ò£µ¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¡£
1.¥Ð¥±¥Ä¤Ë¡Ö40¡î¤¯¤é¤¤¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¡×¤òÄ¥¤ë
£±Ëç¤Î¥Ë¥Ã¥È¤¬¿»¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥Ð¥±¥Ä¤Ë¡¢40¡îÁ°¸å¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤ò¤¿¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ç®¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤ä¤äÀ¸¤Ì¤ë¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤ªÅò¤¬¡¢±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤Å¬²¹¡£
2.ÃæÀÀöºÞ¤ò¤È¤«¤·¤Æ¿»¤±ÃÖ¤¡Ê£²¡Á£³Ê¬¡Ë
¤ªÅò¤ÎÃæ¤ËÅ¬ÎÌ¤ÎÃæÀÀöºÞ¤ò¤È¤«¤·¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤¬¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤è¤¦¤ËÄÀ¤á¤ë¡£¡Ö¤â¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È½Ì¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ï¤é¤º¤Ë¡×£²¡Á£³Ê¬ÊüÃÖ¡£ÀöºÞ¤ÎÆþ¤ì¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤ò¡£
3.Ë¢¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ªÅò¤Ç¤¹¤¹¤°
£²¡Á£³Ê¬¤Û¤É¿»¤±ÃÖ¤¤·¤¿¤é¡¢¤ªÅò¤Ç¤¹¤¹¤°¡£¥Ë¥Ã¥È¤«¤éË¢¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¤¹¤¹¤®½ª¤ï¤ê¤Î¹ç¿Þ¡£¤¹¤¹¤®»Ä¤·¤ÏÊÑ¿§¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆþÇ°¤Ê¤¹¤¹¤®¤¬½ÅÍ×¡£
4.¥Ð¥±¥Ä¤Ë½ÀÆðºÞ¤ò¤È¤«¤·¤Æ¿»¤±ÃÖ¤¡Ê£µÊ¬°Ê¾å¡Ë
¤¹¤¹¤®½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Ð¥±¥Ä¤ÎÃæ¤Î¤ªÅò¤ò¼Î¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤ªÅò¤ËÆþ¤ì¤«¤¨¡£½ÀÆðºÞ¤ò¤È¤«¤·¤¿¤é¡¢ºÆÅÙ£µÊ¬°Ê¾å¿»¤±ÃÖ¤¡£¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¹¤á¤Ë10¡Á15Ê¬¤Û¤É¿»¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£
5.ÀöÂõµ¡¤ÇÃ¦¿å¡Ê30ÉÃ¡Á£±Ê¬¡Ë
½ÀÆðºÞ¤Ç¤Î¿»¤±ÃÖ¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤¹¤¬¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÀöÂõµ¡¤Ø¡£Ã¦¿å¥â¡¼¥É¤Ç30ÉÃ¡Á£±Ê¬¤Û¤ÉÃ¦¿å¡£Ã¦¿å»þ´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤¤Ä¤á¤Î¥·¥ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¡£
