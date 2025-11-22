¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦Æ£°æ·òæÆ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡×£¶Ï¢È¯¡ª£Çµå¾ì¤Î»ÜÀß¤Ë´¶·ã
¡¡µð¿Í¤Î¿·¿Í£±£±Áª¼ê¤¬£²£²Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç»ÜÀß¸«³Ø¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤ÎÆ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡á±ºÏÂ³Ø±¡¡á¤Ï¡¢½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ò£¶Ï¢È¯¡£¡Ö±º³Ø¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë±¦¤ÎÂçË¤¸õÊä¤¬¡¢ÌîµåÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤«¤éÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿£¶Áª¼ê¤ÇÍ£°ì¤Î¹â¹»À¸¤À¤¬¡¢£±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£¹£¶¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ò¤±¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÅÔ»ÔÂÐ¹³¤âÂç³ØÌîµå¤â¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿§¡¹Ê¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤°Ê¹¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌîµå¾®ÁÎ¤Î°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£