¡ÚµÁÊì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡¢ÀµÂÎ¤Ï¡ª¡©¡ÛÃÙ¤¤¤±¤É¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¤È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¡ãÂè32ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
¼«Ê¬¤¬¶ì¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¿Í¤È¿Æ¤·¤¯¤¹¤ëÍ§¿Í¤Î¤³¤È¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¶òÃÔ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Äº£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Þ¥Þ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Âè32ÏÃ¡¡ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¸À¤¨¤¿¡½¡½¡ª¡ª¡ª¡¡¥Á¥Ò¥í¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥Ò¥í¤µ¤ó¤¬¥Ä¥«¥µ¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤è¤ê¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±¥Ä¥«¥µ¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÅÁ¤¨¡¢´¶¼Õ¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿´¤«¤é¤Î¼Õºá¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥Ò¥í¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ä¥«¥µ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
