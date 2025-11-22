¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×Éã¤ÏÂ¼°æÔ¢É×¡¢Êì¤Ï²»ÌµÈþµª»ÒàÎ¾¿Æ¤Î°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤êá40ºÐÂ©»Ò¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö°ìÂ²¤Ç¤¹¤Í»÷¤Æ¤ë!¡×¡Ö¤ª¡Á¤ªÉãÍÍ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¡Ö¤ª2¿Í¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²»ÌµÈþµª»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Â©»Ò¤ò½Ë¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬23»þ¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æâ¤Ë¡¢Birthday¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ä¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂ¼°æ·òÂÀÏº¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÍ¼ÈÓ¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼Æó¿Í¤Ç¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÃÏÌ£¤Í¡£ËÜ¿Í¤ÏÃÙÈÖ¤À¤«¤éÌë¤´ÈÓ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤·¡£¤Ç¤â¡¢»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿Æ¶È40Ç¯µÇ°¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤ªÀÖÈÓ¤ò¡×¤È¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂ¼°æÔ¢É×(º´²ì»Ô½Ð¿È)¤é¤È¶¦¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Æ°²è¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌò¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÂ©»Ò¤Ë¡ÖÍê¤à¤è¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊâ¤á¤è¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¡Á¤ªÉãÍÍ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ìÂ²¤Ç¤¹¤Í»÷¤Æ¤ë!¡×¡Ö¤ª2¿Í¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£