Ê¡²¬¤Î¥é¥°¥Ó¡¼2¥Á¡¼¥à¤¬¹çÆ±½Ð¿Ø¼°¡¡2Éô¤Î¶å½£ÅÅÎÏ¥¥å¡¼¥Ç¥ó¥ô¥©¥ë¥Æ¥¯¥¹¤È3Éô¤Î¥ë¥ê¡¼¥íÊ¡²¬¡¡NTT¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤¬12·î³«Ëë
¡¡Íè·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎNTT¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ç¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë2Éô¤Î¶å½£ÅÅÎÏ¥¥å¡¼¥Ç¥ó¥ô¥©¥ë¥Æ¥¯¥¹¡Ê¶å½£¡Ë¤È3Éô¤Î¥ë¥ê¡¼¥íÊ¡²¬¤¬22Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¶å½£ÅÅÎÏ¹áÄÇ¶¥µ»¾ì¤Ç½é¤Î¡Ö¹çÆ±½Ð¿Ø¼°¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ëº£µ¨¤ÎÌö¿Ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â2Éô¤ÇÀï¤¦¶å½£¤Ï¡ÖÌöÆ°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºòµ¨¤Î6°Ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£¿·¼ç¾¤ÎCTB¸Å¾ëÈ»¿Í¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÌöÆ°¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ËÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¿·µ¬»²Æþ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï3Éô¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î6°Ì¤À¤Ã¤¿¥ë¥ê¡¼¥íÊ¡²¬¤ÎSH»°¸Ôµ×Åµ¼ç¾¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏºÇÂç¸Â¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÍ¦»Ñ¤ò²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸å²¡¤·¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤â¤¢¤ê¡¢¹¶¼é¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¶å½£¤¬44¡½8¤Ç¾¡Íø¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ï1¡Á3Éô¤¤¤º¤ì¤â12·î13Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ï¤È¤â¤ËÂè2Àá¤Ç¡¢¶å½£ÅÅÎÏ¤ÏÆ±20Æü¤ËÇîÂ¿¤Î¿¹Î¦¾å¶¥µ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÇÀ¶¿å·úÀß¹¾Åì¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¡¼¥¯¥¹¡¢¥ë¥ê¡¼¥íÊ¡²¬¤ÏÆ±21Æü¤Ëµ×Î±ÊÆÁí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼Î¦¾å¶¥µ»¾ì¡ÊÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡Ë¤Ç¶¹»³¥»¥³¥à¥é¥¬¥Ã¥Ä¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë