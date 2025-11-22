¡Ö¤¤¤¤´Ø·¸À¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×ËÌÂ¼¾¢³¤¡õ»³ÅÄÍµµ®¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¤Þ¤¿¶¦±é¤¬´Ñ¤¿¤¤!¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤¤¤ë¡©¡×
¤ª¸ß¤¤¤ò·ãÎå¤·¤¢¤Ã¤¿ÌÁÍ§¤Ç¤ª½Ë¤¤
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤ß¤»¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ËÌÂ¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ªÄ°¤¤Þ¤·¤¿±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Å½¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢»³ÅÄ¤â¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¡Á¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤¬¤¢¤êà¤¿¤¯¤ß¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦á¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÌÂ¼¤¬3Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£ËÌÂ¼¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖÇúÃÆ¡×¡¢»³ÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2021Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤Ç2¿Í¤È¶¦±é¤·¤¿µÈÂôÎ¼¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤Ä¤¥¤«¤ï¤¤¤¤♡♡¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤´Ø·¸À¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤¤¤ë¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥Ù¤Ê¾¢³¤¤¯¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¶¦±é¤¬´Ñ¤¿¤¤!¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£