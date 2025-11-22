¡¡Ê¡²¬¸©·ÙÃÞ¸å½ð¤Ï22Æü¡¢ÂçÀî»Ô¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥Èº¾µ½¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢ÃËÀ­¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²èÌÌ¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Î·Ù¹ð¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Ï¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¥«¥¿¥³¥È¤ÎÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹ÃË¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥ó½¤ÍýÅù¤ÎÌ¾ÌÜ¤ÇÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·»ÙÊ§¤¦¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¸¢¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡Æ±½ð¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¹²¤Æ¤º¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¶¯À©½ªÎ»¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎºÆµ¯Æ°¤Ë¤è¤ê·Ù¹ð²èÌÌ¤¬¾Ã¤»¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£É½¼¨¤µ¤ì¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æÅù¤ËÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¡£ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¥«¡¼¥ÉÅù¤Ç¤ÎÎÁ¶âÀÁµá¤Ïº¾µ½¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´­µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£