ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¡×¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë»²Îó¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê84¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ× ¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢21Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤³¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¤Ë¤Ï³Æ³¦¤«¤éÌó2800¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢2³¬ÀÊ¤Ë¤ÏÌó6800¿Í¤¬Æþ¾ì¡£¸á¸å¤Î°ìÈÌ¤ÎÉô¤ÏÌó2Ëü2800¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸á¸å7»þ²á¤®¤Þ¤ÇÂ³¡¹¤ÈË¬¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤Ï¡Ö°ì¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¸á¸å¤Î°ìÈÌ¤ÎÉô¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬µð¿Í¤«¤é°ÆÆâ¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¿¤á´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¤Ø¡£¡Ö³Æ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤ªÊÌ¤ì¤ËË¬¤ì¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢¸¥²Ö¤Î»þ¤â¿¼¤¤¹ç¾¸¤ò¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾Ð´é¤Î°ä±Æ¤Ç¡¢¡ÖÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤ª´é¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤·¤ç¡©¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤À¤í¤¦¤«¥¹¡¼¥Ä¤À¤í¤¦¤«¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤Î¤ªÇ¯¤Ç¤³¤Î¥¹¡¼¥Ä¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡Ö²þ¤á¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î°ÎÂç¤µ¤ò´¶¤º¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤è¤¯ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¡¢±Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¾Î¹æ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¦¤Ê¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Û¤É¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆÁ¸÷¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ÆÆ±¤¸Î©Âç¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¤½¤Î¸åµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤âÄ¹Åè¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¿¼¡¹¤È°ìÎé¤ò¤·¤Æ¹ç¾¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ß¥¹¥¿¡¼¤ò¤·¤Î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£