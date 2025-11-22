¡Ú¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡¡»ëÅÀ¡Û»òÇÕ¤Î¹ÔÊý¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï¤É¤³¤«¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ¡¡¡û¶×ºù¡Ê´ó¤êÀÚ¤ê¡ËÂç¤ÎÎ¤¡ü ¡¡¡û°ÂÀÄ¶Ó¡Ê²¡¤·½Ð¤·¡ËË¾ºÎ¶¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¶»ÆÍ¤È¬Ãú¤ÎºÇ½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤È¤âÍ½ÁÛ¤¬¤·¤Å¤é¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï¶×ºù¤ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤¿¡£Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë±¦¤òº¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤Ëº¹¤·¼êÂ¦¤Ë²ó¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Îº¸¤ò±ó¤¶¤±¤é¤ì¤¿¡£º¸¤«¤é¤Î¤ª¤Ã¤Ä¤±¤òÉõ¤¸¤é¤ì¡¢µÕ¤Ë±¦º¹¤·¤òµö¤·¡¢¶»¤ò¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¡£²¿¤È¤«ÂÖÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤È¡¢º¸¤ò´¬¤ÂØ¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤¬¾¡Éé¤ÎÊÌ¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÁê¼ê¤¬´¬¤ÂØ¤¨¤Ë¤¤¿¤éÁ°¤Ë½Ð¤í¡É¤ÏÁêËÐ¤ÎÄêÀÐ¡£´¬¤ÂØ¤¨¤Ë¤¤¤¯¤È¾åÂÎ¤¬Éâ¤¯¡£¤½¤³¤ò¶×ºù¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿¡£º¸¤ò¾å¤«¤é¤Í¤¸¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¡¢°ì½Ö¹ø¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¡£°µÎÏ¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ê¤¯ÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤¿¡£ÅÚÉ¶²¼¤ËÍî¤Á¤¿¸å¤Ç¡¢¹ø¤ò¶Ê¤²Î¾¼ê¤òÉ¨¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¿¤é¡¢»Ä¤ê1Æü¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤È2ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ë¾ºÎ¶¤â°ÂÀÄ¶Ó¤ËÉÔ³Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ï¡¢Ä¥¤êº¹¤·µ¤Ì£¤Î¤â¤íº¹¤·ÁÀ¤¤¡£¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Ëº¸ÏÆ¤òÄù¤á¤é¤ì±¦¤òº¹¤»¤º¡¢µÕ¤Ë±¦¹¢ÎØ¤Ç¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤µ¤ì°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÇÔ°ø¤Ï¶»¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Î©¤Á¹ç¤¤¡£²áµî2Àï2ÇÔ¤ÈÁêÀ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°Â°×¤¹¤®¤¿¡£º¹¤·¼ê¤òÁÀ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ¬¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤ÆÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢°ìÅÙÆ¬¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢º¹¤·¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î½ÐÂ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¼è¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁêËÐ¤¬»¨¤¹¤®¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç»òÇÕ¤Î¹ÔÊý¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¶×ºù¤Ë2Ï¢¾¡Ãæ¤À¤¬¡¢Âç´Ø¤âÂç¤ÎÎ¤¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢µ¤Ê¬¤ÏÎÉ¤¤¤Ï¤º¡£º£¾ì½ê¤ÎÀ±¿ô¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆñÅ¨¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤âÂç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ï7¾¡2ÇÔ1ÉÔÀïÇÔ¤ÈÊ¬¤¬ÎÉ¤¤¤¬¡¢Àè¾ì½ê¤Ï´ó¤êÅÝ¤·¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²£¹ËÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ï¤É¤¦Å¾¤Ö¤¬Í½Â¬¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£²¾¤ËË¾ºÎ¶¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤È¤Î·èÄêÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¤É¤¦¹îÉþ¤¹¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢3¼Ô¤È¤âÀé½©³Ú¤Ï2ÈÖ¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÆÊÅì¡Ë