¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»ÍÆüÌÜ¡þ22Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¨¥°¤¤ÂÀ¤µ¡Ä¾®Ê¼ÎÏ»Î¤Î¡Ö¶ËÂÀµÓ¡×
¡¡ÂÎ½Å74¥¥í¤Î17ºÐ¾®Ê¼ÎÏ»Î¤¬Àº×û¤Ê´é¤Ä¤¤Ç´ÛÆâ¤ËÅÐ¾ì¡£°ìÊý¡¢¾®Ê¼ÎÏ»Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È°Õ³°¡É¤Ê¶ËÂÀµÓ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡ÖµÓ¡¢ÂÀ¤¯¤Í¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎÏ»Î¤ÎÌ¾¤Ï½øÆóÃÊ¸Þ½½°ìËçÌÜ¡¦¹¯À¿¡Ê½¨¥Î»³¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·ºÍÁêËÐ¾¯Ç¯¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëº´²ì¸©ÉðÍº»Ô½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¡£¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å74.3¥¥í¤È¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Î17ºÐ¤À¡£
¡¡¹¯À¿¤ÎÂÎ·¿¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µð´Á¤¬½¸¤¦³Ñ³¦¤ÎÃæ¤Ç¾®Ê¼¤ÎÉôÎà¤ËÂ°¤¹¡£°ìÊý¤Ç¹¯À¿¤ÎÂÀ¤â¤â¡¦µÓ¤Î¶ÚÆù¤Ï¤«¤Ê¤ê»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï°Õ³°¤È¤â¤¤¤¨¤ë¶ËÂÀµÓ¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖÂÀ¤â¤âÂÀ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶ÚÆù¥ä¥Ð¡Ä¡×¡ÖµÓ¡¢ÂÀ¤¯¤Í¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿½øÆóÃÊ¸Þ½½»°ËçÌÜ¡¦Äá¥Î³¤¡Êï¤»³¡Ë¤È¤Î¼èÁÈ¡£¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÄá¥Î³¤¤ò¡¢¾å¼ê¤¯ÂÐ½è¤·¤¿¹¯À¿¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ´ó¤êÅÝ¤·¤¿¡£¹¯À¿¤Ï4¾¡3ÇÔ¡¢Äá¥Î³¤¤Ï3¾¡4ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¤È¤¯¤Ã¤¤êÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖÂÀ¤â¤â¥´¥Ä¤¤¡×¡ÖÂÀ¤â¤â¤È¤«¶ÚÆùÄË¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡©¡ª¡×¡ÖÂÀ¤â¤â¤È¤«À¨¤Þ¤¸¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹¯À¿¤ÎÂÀ¤â¤â¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë