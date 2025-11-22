¡È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æüº§¡ÉÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¢É×¤È¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬»á¤È¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û10Æüº§ÏÃÂê¤Î53ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢É×¤È¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È
ÇßµÜ¤Ï¡Ö»ä¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹ ¾¯¤·¤À¤±¤ª¸«¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ü¤·¤¯¤Ï»¨»ï¤Ë¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢»¨»ï¡ÖSTORY¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë2·î¹æ¤Ç¤Î·ÇºÜ¤òÊó¹ð¡£¥Á¥å¡¼¥ë¥ì¡¼¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ë¤ÏÀ¤·Ñ»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ô·ëº§¡×¡Ö¡ô¹¬¤»¡×¡Ö¡ô³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤«¤é¤â¡¢´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î2¿Í¡×¡Ö»¨»ï¤âÀäÂÐ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇßµÜ¤Ï2001Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢Íâ2002Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£2003Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£2025Ç¯5·î27Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤·Ñ»á¤È¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æü¤¬·Ð¤Ã¤¿2025Ç¯5·î23Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
