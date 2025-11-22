¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡ßÇò¥«¡¼¥Ç¤ÇÈþ¤·¤µ¸Â³¦ÆÍÇË¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡¢Èþ¤Î½÷¿À¡×
¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬2025Ç¯11·î12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö½©¤Î¥³¡¼¥Ç¤È¥á¥¤¥¯¡×
°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½©¤Î¥³¡¼¥Ç¤È¥á¥¤¥¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ä¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥á¥¤¥¯¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥Ô¤â2ËçÌÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¤¥¨¥Ù½©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈ±¤Î´¬¤Êý¤â³¤³°¥¬¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¦¥§¡¼¥Ö´¬¤¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡¢¡¢¡©¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡ÖÂµ¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤Æ¤âÄù¤á¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¼Ö¤¬Áö¤ë³¹Ãæ¤òÇØ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Á¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¤È¤á¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½©¥³¡¼¥Ç½©¥á¥¤¥¯¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÅß¤ÎÍÅÀº¸½¤ï¤ë¤Ã¡ª¡×¡ÖÈ´·²¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡¢Èþ¤Î½÷¿À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£