Mrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í ²áµî¤Î¡È¾×·â¼Ì¿¿¡É¡Ê!?¡Ë¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Çú¾Ð¡ÖÌÜ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¡Ø½õ¤±¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK¡ª ¥ß¥»¥¹LOCKS¡ª¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷´ë²è¡Ë¡Ö¤Á¤Ó¤Ã»ÒQ¡õA¡ª²ò·è ¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó!!¡×¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë°ìÆ±¡£Â³¤¤¤Æ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Æ£ß·¤Î¡È¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¿·¤·¤¤´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤òÀÚ¤ê¹ï¤à¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤Î¥×¥í¡È¥·¥¶¡¼ÎÃ²Í¡ÉÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤¬Ä°¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª ÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¤Þ¤¿¥·¥¶¡¼ÎÃ²ÍÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤¬Ä°¤¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤¬ÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢²¿¤«¤â¤Î¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÁ´Á³·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥¶¡¼ÎÃ²ÍÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ð¤Ã¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥º¥Ð¥Ã¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê»³·Á¸© 19ºÐ ½÷¤Î»Ò¡Ë
¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Âç¿¹¡§¿Íµ¤¤À¤Ê¡Á¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ª ¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î»þÂå¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤!?
¼ã°æ¡§¤¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡ª
Âç¿¹¡§Á´Á³¥¥ã¥é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡ª ¥¼¥í¤«¤éºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤è¤·¡¢¤¸¤ã¤¢¤¤¤³¤¦¤«¡ª
Æ£ß·¡§¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬2022Ç¯6·î¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¡Ë¤³¤ó¤Ê¹â¤¤²¹ÅÙ´¶¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤½¤ê¤ã¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¤è¡ª ¤â¤Á¤í¤ó¡ª ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¥·¥¶¡¼¡É²ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
Æ£ß·¡§¡Ê»Ø¤òÆ°¤«¤¹¡Ë
¼ã°æ¡§¤â¤¦¡¢¸«¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª »Ø¤¬¥·¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡ª
Æ£ß·¡§¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¡ª
Âç¿¹¡§¤É¤¦¡© Í¥½ÀÉÔÃÇ¤ÊÀ³Ê¡ª
¥·¥¶¡¼ÎÃ²Í¡§¤¢¤Î¤©¡Ä¡Ä¡£
¼ã°æ¡§¤½¤ó¤Ê¤Í¤Ã¤Á¤ç¤ê¤·¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¥·¥¶¡¼ÎÃ²Í¡§²¿¤«Çã¤¦¤È¤¤Ë¡¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤ÇÁ´Á³·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡© ¤¢¤Î¤©¡Ä¡Ä¥À¥á¤è¡ª ²¿¤«¡Ö¥³¥ì¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¸«¤¿»þ¤ËÄ¾´¶¤Ç¥Ô¡¼¥ó¤È¤¤Þ¤¹¤«¤é¤¡¡ª ÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1²óµÕ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡Ö²¿¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÁªÂò¤â¤¢¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª ¤½¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¡ª
Âç¿¹¡§¤á¤Ã¤Á¤ãÉáÄÌ¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¥¥ã¥é¤¬¤ä¤Ð¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÃæ¿È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¼«Ê¬¤â¤É¤ì¤À¤±¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê´¶¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤¬¤Þ¤À¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Âç¿¹¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¼ã°æ¡ª ¤ª¼êËÜ¸«¤»¤Æ¡ª
¼ã°æ¡§¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Âç¿¹¡§¥·¥¶¡¼ÞæÅÍ¤¬Íè¤ë¤«¤é¡ª
¥·¥¶¡¼ÞæÅÍ¡§¡Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¤¢¤ó¤¿¤Í¤§¡¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç!? ¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤è¤©!? Í¥½ÀÉÔÃÇ¡ª ÉÔÃÇ¤ò¡ª ÃÇ¤·¤Þ¤¹!! ¥Á¥ç¥!!!
Âç¿¹¡§¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ª
Æ£ß·¡§¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¼ã°æ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡©
¡½¡½¤³¤³¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¥·¥¶¡¼ÎÃ²Í¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿3¿Í¡£
¼ã°æ¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í!!
Âç¿¹¡§ÌÜ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¡Ö½õ¤±¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¿´¾ð¤¬»Ç¤¨¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¶ì¤·¤½¤¦¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
