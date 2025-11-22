3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK¡ª ¥ß¥»¥¹LOCKS¡ª¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£


Mrs. GREEN APPLE Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ



¡½¡½¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷´ë²è¡Ë¡Ö¤Á¤Ó¤Ã»ÒQ¡õA¡ª²ò·è ¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó!!¡×¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë°ìÆ±¡£Â³¤¤¤Æ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Æ£ß·¤Î¡È¤¢¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£

¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¿·¤·¤¤´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤òÀÚ¤ê¹ï¤à¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤Î¥×¥í¡È¥·¥¶¡¼ÎÃ²Í¡ÉÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤¬Ä°¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª ÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¤Þ¤¿¥·¥¶¡¼ÎÃ²ÍÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤¬Ä°¤­¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤¬ÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤ÊÀ­³Ê¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢²¿¤«¤â¤Î¤òÇã¤¦¤È¤­¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÁ´Á³·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥¶¡¼ÎÃ²ÍÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ð¤Ã¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥º¥Ð¥Ã¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê»³·Á¸© 19ºÐ ½÷¤Î»Ò¡Ë


Åö»þ¡Ê2022Ç¯6·î27Æü¥ª¥ó¥¨¥¢¡Ë¤ÎÊüÁ÷¸åµ­¤è¤ê



¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä

Âç¿¹¡§¿Íµ¤¤À¤Ê¡Á¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ª ¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î»þÂå¤­¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤!?

¼ã°æ¡§¤­¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡ª

Âç¿¹¡§Á´Á³¥­¥ã¥é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡ª ¥¼¥í¤«¤éºî¤é¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¼ã°æ¡§¤è¤·¡¢¤¸¤ã¤¢¤¤¤³¤¦¤«¡ª

Æ£ß·¡§¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬2022Ç¯6·î¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¡Ë¤³¤ó¤Ê¹â¤¤²¹ÅÙ´¶¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¼ã°æ¡§¤½¤ê¤ã¡¢¹¥¤­¤À¤«¤é¤è¡ª ¤â¤Á¤í¤ó¡ª ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¥·¥¶¡¼¡É²ó¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©

Æ£ß·¡§¡Ê»Ø¤òÆ°¤«¤¹¡Ë

¼ã°æ¡§¤â¤¦¡¢¸«¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª »Ø¤¬¥·¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡ª

Æ£ß·¡§¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¡ª

Âç¿¹¡§¤É¤¦¡© Í¥½ÀÉÔÃÇ¤ÊÀ­³Ê¡ª

¥·¥¶¡¼ÎÃ²Í¡§¤¢¤Î¤©¡Ä¡Ä¡£

¼ã°æ¡§¤½¤ó¤Ê¤Í¤Ã¤Á¤ç¤ê¤·¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡©

¥·¥¶¡¼ÎÃ²Í¡§²¿¤«Çã¤¦¤È¤­¤Ë¡¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤ÇÁ´Á³·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡© ¤¢¤Î¤©¡Ä¡Ä¥À¥á¤è¡ª ²¿¤«¡Ö¥³¥ì¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¸«¤¿»þ¤ËÄ¾´¶¤Ç¥Ô¡¼¥ó¤È¤­¤Þ¤¹¤«¤é¤¡¡ª ÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤­¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1²óµÕ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡Ö²¿¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÁªÂò¤â¤¢¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª ¤½¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¡ª

Âç¿¹¡§¤á¤Ã¤Á¤ãÉáÄÌ¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¥­¥ã¥é¤¬¤ä¤Ð¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÃæ¿È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£

Æ£ß·¡§¼«Ê¬¤â¤É¤ì¤À¤±¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê´¶¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤¬¤Þ¤À¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª

Âç¿¹¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¼ã°æ¡ª ¤ª¼êËÜ¸«¤»¤Æ¡ª

¼ã°æ¡§¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡ª

Âç¿¹¡§¥·¥¶¡¼ÞæÅÍ¤¬Íè¤ë¤«¤é¡ª

¥·¥¶¡¼ÞæÅÍ¡§¡Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¤¢¤ó¤¿¤Í¤§¡¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç!? ¤½¤ó¤ÊÀ­³Ê¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤è¤©!? Í¥½ÀÉÔÃÇ¡ª ÉÔÃÇ¤ò¡ª ÃÇ¤·¤Þ¤¹!! ¥Á¥ç¥­!!!

Âç¿¹¡§¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ª

Æ£ß·¡§¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£

Âç¿¹¡§¼ã°æ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡©

¡½¡½¤³¤³¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¥·¥¶¡¼ÎÃ²Í¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿3¿Í¡£


Åö»þ¤ÎÊüÁ÷¸åµ­¤è¤ê



¼ã°æ¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í!!

Âç¿¹¡§ÌÜ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¡Ö½õ¤±¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£

Æ£ß·¡§¿´¾ð¤¬»Ç¤¨¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£

Âç¿¹¡§¶ì¤·¤½¤¦¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£

