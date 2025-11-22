¡ÖÂ¹¤ÈÊë¤é¤¹Í§¿Í¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡Ä¡×¸ÉÆÈ¤Ë¿Ì¤¨¤ë60ÂåÁêÃÌ¼Ô¤Ë¡¢¹¾¸¶·¼Ç·¤¬ÆÏ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ä¡©
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£
11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢É×¤òË´¤¯¤·¸ÉÆÈ¤Ë¶ì¤·¤à60ºÐ½÷À¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ï60ºÐ¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¤Ï2Ç¯È¾Á°¤ËÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì¼¤Ï»ä¤Î²È¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¡¢Â©»Ò¤Ï¸©³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤Ç1Æü4»þ´Ö¡¢·î¤Ë15Æü»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤¤ÞÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤è¤¯2¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤äÇã¤¤Êª¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÍ§¿Í¤ä²ñ¼Ò¤Î¿Í¤È¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¼¤â¤¿¤Þ¤Ë¤Ïµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Â¹¤È°ì½ï¤Ë´é¤ò¸«¤»¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏºÇ¶á¡È¿ä¤·¡É¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·î¤Ë2²ó¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç²Î¤Î¶µ¼¼¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60Âå¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤Ï¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²È¤Ç1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¹¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦»×¤¦¼«Ê¬¤¬¤È¤Æ¤â·ù¤Ç¤¹¡£º£¤Î¼«Í³¤µ¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬º£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´¼ç¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤º1¤Ä¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬º£¡¢Îã¤¨¤Ð·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ÏÆóÅÙ¤È¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Ê¤¬¤éËè²ó³Ú¤·¤à¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤â¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÌÀÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¡£
¤½¤ì¤ÏÎã¤¨¤Ð¡¢ÍâÄ«¡¢¤´¼ç¿Í¤¬ÉÛÃÄ¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¡¢¤È¤«¤Í¡£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¡¢º£Æü¤ò¡È¹þ¤á¤ÆÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡£
¤¢¤È¡¢¥Þ¥¶¡¼¡¦¥Æ¥ì¥µ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÎºÇÂç¤ÎÉÔ¹¬¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤µ¤äÉÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ Ã¯¤«¤é¤â¼«Ê¬¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¸ÉÆÈ¤À¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¹¬¤»¤Ë¸þ¤«¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢¤¿¤À¡Ö¡È¿ä¤·¡É¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ÎÌäÂê¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¡Ê¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¾¯¤·°ã¤¦¡Ë¡£Â¹¤ËÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¤â¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ó¤À¤é½»¤ó¤À¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¤À¤«¤éº£¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£60ºÐ¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤·¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤±¤ë¡£É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤â¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¾¼Ô¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
