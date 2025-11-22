Ý¯ºä46 »Í´üÀ¸ »³Àî±§°á¡¢20ºÐ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö°ì¿ÍÎ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯4·î¤ËÝ¯ºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿»Í´üÀ¸¤Î»³Àî±§°á¡£ÀçÂæ½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¥Á¥¢¥À¥ó¥¹Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÏÉô³è°ì¶Ú¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤Ï»ä¤Î³èÆ°¤ò¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¤ä·ÇºÜ»¨»ï¤â·ç¤«¤µ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀçÂæ¤ÏÅÔ²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÐ¤¬Â¿¤¯¼«Á³Ë¤«¤Ê³¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¢¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯Âç¹¥¤¤ÊÃÏ¸µ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡×¤ÎÈà½÷¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¡£
¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÃ¯¤«¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¶¤ï¤ìÂÔ¤Á¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï»Í´üÀ¸¤ÎÌÜ¹õ¡ÊÍÛ¿§¡Ë¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ê¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¿ÍÎ¹¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµþ¤·¤Æ¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ±ó½Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ç·Ê¿§¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ä¤Þ¤«¤ï¤¦¤¤
20ºÐ¡¡2005Ç¯9·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡¡T159¡¡2025Ç¯4·î¤ËÝ¯ºä46¤Î»Í´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£13th Single¼ýÏ¿¤Î»Í´üÀ¸¶Ê¡ØAlter ego¡Ù¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¼ñÌ£¡§»¶Êâ¡¡ÆÃµ»¡§¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¡¡¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¢¤Þ¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤Î¤â¤Î
¼Ì¿¿¡¦HIROKAZU
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Í¥ºÈ
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦Ê¿¾¾¹À¹¬¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥³¥¢¡Ë
°áÁõ¶¨ÎÏ¡¦haupia¡¢KEIKO NISHIYAMA