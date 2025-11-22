Ý¯ºä46 ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¦Â¼°æ Í¥¡¡½é¤á¤Æ¸ì¤ë¡ÖÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¡×¤È¿·¶Ê¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤
¡¡º£Ç¯¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Ìö¿Ê¤ò¸«¤»¤ëÝ¯ºä46¡£Æó´üÀ¸¡¦ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤È»°´üÀ¸¡¦Â¼°æÍ¥¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê2¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄÂ¼¡ÖÍ¥¤Á¤ã¤ó¤ÏÅØÎÏ²È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¡¢ÌÛ¡¹¤È1¿Í¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é´Å¤¨²¼¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é»ä¤Î¶á¤¯¤ËÍè¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»°´üÀ¸¤Î¤Ê¤«¤À¤È¤ª»Ð¤µ¤ó¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËå¤Ã¤Ý¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×
Â¼°æ¡ÖÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊÝÇµ¤µ¤ó¤¿¤ÁÀèÇÚÊý¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡£Âº·É¤Ç¤¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Áá¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊÝÇµ¤µ¤ó¤Ï»Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê2¿Í¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
Â¼°æ¡ÖÌë¤Ë2¿Í¤Ç»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÅÄÂ¼¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØÎ¹¹Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤«¤é°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤æ¤ë¤¤»¶Êâ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
Â¼°æ¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÝÇµ¤µ¤ó¤È¤ª»¶Êâ¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¯¤·ÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝÇµ¤µ¤ó¤Ã¤Æ²¿¤«¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ØTVÈÖÁÈ¤Ç¤Î¤³¤³¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÅÄÂ¼¡Ö°ÊÁ°¡¢Í¥¤Á¤ã¤ó¤¬¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤òËÜÈÖ¤Ç¤Ï¾å¼ê¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÂ¼°æ¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ØUnhappy birthday¹½Ê¸¡Ù¤ÇÉ½Âê¶Ê½é¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
Â¼°æ¡ÖÁªÈ´È¯É½¤µ¤ì¤¿Åö½é¤ÏÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÊÝÇµ¤µ¤ó¤¿¤ÁÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Æ±´ü¤¿¤Á¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ÇÝ¯ºä46¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¤¿¤à¤é¤Û¤Î
27ºÐ¡¡1998Ç¯10·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡T163¡¡Æó´üÀ¸¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖVOCE¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌöÃæ¡£
¤à¤é¤¤¤æ¤¦
21ºÐ¡¡2004Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡T156¡¡»°´üÀ¸¡¡Àä»¿È¯ÇäÃæ¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¡ØUnhappy birthday¹½Ê¸¡Ù¤ÇÉ½Âê¶Ê½é¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¡£
¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@sakurazaka46¡Ë¤Ë¤Æ
¼Ì¿¿¡¦Æ£ËÜÏÂÅµ
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Ã«ÀîÌ´²Â
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¿·»³ÃÎ²Â¡¢ÇÏ¾ìËã»Ò¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥³¥¢¡Ë