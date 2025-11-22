µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡¢¿·¹ñÎ©·è¾¡¤ÇºÇ¾¯´ÑµÒ¤Ë´íµ¡´¶¡¡¡ÖÍ×°ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´¤Ù¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¢¡Å·¹ÄÇÕ¡¡¢¦·è¾¡¡¡Ä®ÅÄ£³¡½£±¿À¸Í¡Ê£²£²Æü¡¦¹ñÎ©¡Ë
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÄ®ÅÄ¤¬Á°Ç¯²¦¼Ô¤Î¿À¸Í¤ò²¼¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹çÅ¸³«¡¢ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££³ÅÀÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â¹ñÆâ£³Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½é³ÍÆÀ¤·¤¿Ä®ÅÄ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Î´ÑµÒ¿ô¤Ï£³Ëü£±£´£±£´¿Í¤À¤Ã¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¿·¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë´ÑµÒÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿£²£°Ç¯¡¢¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ë¤è¤ëÆüÄøÁ°ÅÝ¤·¤Î±Æ¶Á¤ÇÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£²£²Ç¯¤ò½ü¤¡¢²áµîºÇ¾¯¡£¤³¤Î¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡££±£±·î¤Ë¹ñÎ©¤Ç¤Î»î¹ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Î´Ö¤âÃ»¤«¤Ã¤¿¤·¤È¤«¡£´ØÀ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤È´ØÅì¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤«¤Þ¤¡¿§¡¹¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤«ÇØ·Ê¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¹ï¤Ë¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Î·è¾¡¤¬£³Ëü¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¿ô»ú¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´¤Ù¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ×°ø¤òÄÉµá¤·¡¢¼¡²óÂç²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·è¾¡Àï¤ò¸µÆü³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££²£°Ç¯ÅÙ¤ÎÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¸µÆü·è¾¡¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö²æ¡¹¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ·î¡¢¸µÃ¶¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀµ·î¤Î¤ªÃë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢Å·¹ÄÇÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
