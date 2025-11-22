²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ìÄË¤¤3ÇÔÌÜ¡¡Ë¾ºÎ¶¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÊÂ¤ÓÀé½©³Ú¤Ø
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬¡¢Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Ê28¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤ê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÄË¤¤3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÂÎ¤ÇÅö¤¿¤ê±¦¤òº¹¤·¤¿¤¬¡¢¶×ºù¤Ëº¸¾å¼ê¤òµö¤·¤¿¡£±¦»Í¤Ä¤Ç¾å¼ê¤¬°ú¤±¤º´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡ÖÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¡¢¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤ëÀé½©³Ú¡£ÆüËÜ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï96Ç¯¤Îµ®Çµ²Ö°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¢¶å½£¾ì½ê½éÀ©ÇÆ¤Ø¡Ö3ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£