¹â»ÔÈ¯¸À¤ÇË¬ÆüµÒ¤ÎÍ½Ìó¼è¤ê¾Ã¤·³ÈÂç¡¡12·î¤Ë¿¼¹ï²½¤Î·üÇ°
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ11·î22Æü¡ÛÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ä©È¯Åª¤ÊÈ¯¸À¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¶¯¤¤È¿È¯¤ò¾·¤¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ïº£½µ¡¢ÃæÆü´Ø·¸¤Î°²½·üÇ°¤«¤é¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü´Ñ¸÷¡Ë´ØÏ¢³ô¤¬Á´ÌÌ°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í½Ìó¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Áê¼¡¤®¡¢´Ñ¸÷¶È¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤Ë¤¢¤ëÅìÆüËÜ¹ñºÝÎ¹¹Ô¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÃÄÂÎ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï17Æü¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1³äÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢18Æü¤Ë¤Ï7³ä¤Ë¤Þ¤ÇµÞÁý¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î3³ä¤ÎÍ½Ìó¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î¤ÎÍ½Ìó¤Î¤¦¤Á¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÃÄ¤ä´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤Î¸òÎ®ÃÄ¤Ê¤ÉÌó20·ï¤¬¤¹¤Ç¤Ë¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷¶È¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í½ÉÇñµÒ¤ò·îÊ¿¶Ñ3Àé¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»¥ËÚ»Ô¤Î¡ÖSAPPORO¡¡STREAM¡¡HOTEL¡×¤ÎÀ¶¿å¸»Ê»ÙÇÛ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò½Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìó70·ï¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤äÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥Ô¡¼¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶á¤¤¡£ÈËË»´ü¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï20Æü¸áÁ°¤Ë¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ»Áí¹çÀ¯ºöÉô¤ÎÃæÂ¼¾»É§ÉôÄ¹¤Ï¡Ö°ìÉô½ÉÇñ»ÜÀß¤È¹Ò¶õÊØ¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¤Î¼ûÍ×´ü¤òÁ°¤Ë±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸Å²°»Ô¤Ç´Ñ¸÷¥Ï¥¤¥ä¡¼¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëÍûÀÅ¡Ê¤ê¡¦¤»¤¤¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÃÄÂÎ¥Ä¥¢¡¼¤Î¼ÖÎ¾¼êÇÛ¤¬¼¡¡¹¤È¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö12·î¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¡£ÆÍÁ³¤Î¡Ö´¨ÇÈ¡×¤Ç²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ÏµÞ·ã¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²£ÉÍ¶ä¹Ô¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢ÉÍ¶äÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÇòË±æÆ¡Ê¤Ï¤¯¡¦¤Û¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÄÂÎÎ¹¹Ô¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ö12·î¤´¤í¤«¤éÂç¤¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÃóÅìµþ´Ñ¸÷ÂåÉ½½è¤Î²¤ÍÛ°Â¡Ê¤ª¤¦¤è¤¦¡¦¤¢¤ó¡Ë¼óÀÊÂåÉ½¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Î¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃæÆü¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷¸òÎ®¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Î¹¹Ô¤äÎ±³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤È·Ù¹ð¤òÈ¯É½¤¹¤ëÃæ¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤âÆüËÜ¹Ô¤¹Ò¶õ·ô¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎË¬Æü°ÕÍß¤Ï°ìÃÊ¤ÈÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÌÚÆâÅÐ±Ñ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Îº£¸å1Ç¯´Ö¤Î´Ñ¸÷¼ýÆþ¤¬Ìó1Ãû7900²¯±ß¸º¾¯¤·¡¢¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ò0.29¡ó²¡¤·²¼¤²¤ë¤È¤Î»î»»¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¸Õ¶Ç³Ê¡Ë