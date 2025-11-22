¥Ä¥¢ー¤ÏÂ¨´°Çä °ìÌë¸Â¤ê¤Î¡ÈÌë¹ÔÎó¼Ö¡É 8»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÌ¾¸Å²°¢ªÈøÏÉ¤òÌÜ»Ø¤¹ ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ï¡ÄÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÄ«Æü¤òËþµÊ¤·Ì¾ÊªÄ«»Ô¤Ø
¤¤¤Þ¤ä¤Û¤Ü»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡ÖÌë¹ÔÎó¼Ö¡×¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÌëÄÌ¤·ÌÜÅªÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÉü³è¡£8»þ´ÖÈ¾¤Î¹ÔÄø¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¿¿ÌëÃæ¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤Î¥Ûー¥à¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÌë¹ÔÎó¼Ö¡×¡£
¡Ê¾èµÒ 1996Ç¯¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤Ïµ¥¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼êÃÊ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÌÜÅª¤Ç¤¹¤«¤é¡£¾è¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¾è¤ë¤³¤È¤â¡ÖÎ¹¡×¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿Ìë¹ÔÎó¼Ö¡£¤·¤«¤·¡¢¿·´´Àþ¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ç¡¢Ìë¹ÔÎó¼Ö¤Ï½ù¡¹¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼Ìë¹ÔÎó¼Ö¤Ç¡© Ì¾¸Å²°¤«¤é8»þ´ÖÈ¾¤ÎÎ¹
11·î1ÆüÌ¤ÌÀ¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¡£¤½¤ÎÌë¹ÔÎó¼Ö¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£JRÅì³¤¤Ê¤É¤¬´ë²è¤·¤¿¥Ä¥¢ー¤Ç¡¢»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤Ë¸þ¤«¤¦¡¢Î×»þ¤ÎÌë¹ÔÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°0»þ²á¤®¤ËÌ¾¸Å²°±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ÈøÏÉ±Ø¤ËÃå¤¯¤Î¤ÏÍâÄ«8»þÈ¾¡£¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÏËè·îÂè1ÅÚÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì¾ÊªÄ«»Ô¤Î¡ÖÈøÏÉ¥¤¥¿¥À¥»Ô¡×¡£
¡Ê¿ÀÆàÀî¤«¤é¡Ë
¡ÖÈøÏÉ¤Î±ØÃå¤¤¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ÎÄ«»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¡×
Ãë´Ö¤ÎÆÃµÞ¤Ê¤é¡¢Ì¾¸Å²°～ÈøÏÉ¤Þ¤ÇÌó2»þ´ÖÈ¾¡£º£²óÆ»¤Î¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢180¥¥í¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤Ê¤¼¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ìë¹ÔÎó¼Ö¤Ç¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊJRÅì³¤ ±Ä¶È²Ý¡¦²·òÂÀÃ´Åö²ÝÄ¹¡Ë
¡ÖÌ¾¸Å²°¤«¤é»ÏÈ¯Îó¼Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈøÏÉ¤ËÃå¤¯¤Î¤¬¸áÁ°11»þ¤¯¤é¤¤¡£Ìë¹ÔÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥À¥»Ô¤Î½é¤á¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡×
¥Ä¥¢ー¤ÏÂ¨´°Çä¡Ö¿·Á¯¤Ç±þÊç¤·¤¿¡×
¸áÁ°0»þ9Ê¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è½ÐÈ¯¡£¥Ä¥¢ー¤ÏÌó40¿Í¤¬¾è¼Ö¡¢¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÂÀÊ¤Ï¡¢ÆÃµÞ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·ー¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä
¡Êºë¶Ì¤«¤é¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦»Å»ö¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¿·´´Àþ¾è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦·ë¹½³Ú¤·¤ß¤Ç»Å»öÃæ¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑµ¤¤¬¤½¤¾¤í¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡×
¡Ê¿ÀÆàÀî¤«¤é¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¤Âå¤À¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÌë¹ÔÎó¼Ö¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¿·Á¯¤Ç±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸áÁ°1»þ12Ê¬¡¢Ìë¹ÔÎó¼Ö¤Ï»°½Å¸©¤Îµµ»³±Ø¤ËÅþÃå¡£¾èµÒ¤Ï¹ß¤ê¤ÆÎó¼Ö¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡©
¡ÊJRÅì³¤ ±Ä¶È²Ý¡¦²·òÂÀÃ´Åö²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö¹Ô¤ÀèÉ½¼¨Ëë¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤È¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¿¼Ìë¤Î±Ø¤ÇÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µþÅÔ¤äÉÙ»³¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤¹Ô¤Àè¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÊÌ¾¸Å²°¤«¤é¡Ë
¡Ö»ä¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ËËÌÎ¦¤Î¶âÂô¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯ËÌÎ¦ËÜÀþ¤ä¹â»³Àþ¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë²û¤«¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¿ÀÆàÀî¤«¤é¡Ë
¡ÖÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤Æ·ë¹½ËþÂ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥µー¥Ó¥¹¤¬Â¿¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡ÈÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤ÇÄ«Æü¤òËþµÊ
Ìë¹ÔÎó¼Ö¤ÏÍÍ¡¹¤Ê±Ø¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¥Ûー¥à¤Ç»£±Æ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÌëÌÀ¤±Á°¡¢ÊÕ¤ê¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿ÀÆàÀî¤«¤é¡Ë
¡ÖÌÜ¤â³Ð¤á¤Þ¤¹¤·¡Ä¿²¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¤¿¤ÀÌ²¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¿ÀÆàÀî¤«¤é¡Ë
¡Ö¾¯¤·¿²¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ä«¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡Ä¡×
¸áÁ°4»þ40Ê¬¡¢Îó¼Ö¤ÏÌÜÅªÃÏ¤ÎÈøÏÉ±Ø¤ËÅþÃå¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¤Ê¤ó¤ÈÄÌ²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÄ«°ìÈÖ¤ÎÀä·Ê¤ò¥Ù¥¹¥È¤Ê¾ì½ê¤Ç·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡£Îó¼Ö¤Ï°ìÃ¶·§Ìî»Ô¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÈøÏÉ±Ø¤Ø¤È°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°7»þ17Ê¬¡¢Ä«¤ò·Þ¤¨ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ÌîÆç¤ÎÀä·Ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿ÀÆàÀî¤«¤é¡Ë
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æüº¹¤·¤â¡×
ÈøÏÉ»Ô¤Î¿Í¸ý¤Ï¥Ôー¥¯»þ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë
¡Ê¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡Ë
¡Ö¤´¾è¼Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯½ªÅÀ¡¢ÈøÏÉ¤Ç¤¹¡×
¸áÁ°8»þ32Ê¬¡¢½ÐÈ¯¤«¤é8»þ´ÖÈ¾¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ªÅÀ¡¦ÈøÏÉ±Ø¤ËÅþÃå¡£¥Ûー¥à¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈøÏÉ»Ô¤¬¡¢¤³¤ÎÌë¹ÔÎó¼Ö¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¡£
¡ÊÈøÏÉ»Ô ¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý¡¦茺ÅÄ°ìÂ¿Ï¯²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö¡ÊÈøÏÉ»Ô¤¬¡Ë²áÁÂ²½¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿Í¸ý¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´³Êª¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÎÇÑ¶È¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÑ¶È¤¬¤É¤ó¤É¤óÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÈøÏÉ¤é¤·¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡×
ÈøÏÉ»Ô¤Î¿Í¸ý¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥Ôー¥¯»þ¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¡£¤½¤Î´íµ¡´¶¤«¤éÈøÏÉ»Ô¤ÏJRÅì³¤¤ÈÁÈ¤ß¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿Ä«¤´ÈÓ¡Ä¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡×
ÈøÏÉ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥¿¥À¥»Ô¡×¡£Ì¾¸Å²°¤«¤é¤Î»ÏÈ¯¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ÖÄ«°ìÈÖ¡×¤ÎÌ£¤ÈÇ®µ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿ÀÆàÀî¤«¤é¡Ë
¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿Ä«¤´ÈÓ¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤ªÊ¢¤¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìë¹ÔÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê°ìµÜ¤«¤é¡Ë
¡Ö¤Þ¤ºÂè°ì¤ËÈÓ¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¥Ö¥ê¤Î¥Ï¥é¥¹¤¬100±ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¸¥åー¥·ー¤Ç»é¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
ÈøÏÉ¤Þ¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤éÌëÄÌ¤·8»þ´ÖÈ¾¤ÎÄ¹Î¹¡£´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
¡Ê¿ÀÆàÀî¤«¤é¡Ë
¡ÖÌ²¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÓÃæ±Ø¥É¥¢¤¬³«¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤Çµ¯¤¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É30Ê¬¤ò2²ó¤°¤é¤¤¤·¤«¿²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡ÊÅìµþ¤«¤é¡Ë
¡Ö¿²¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¿²¤ë¡£µ¯¤¤¿¤±¤ì¤Ðµ¯¤¤Æ¼ÖÁë¤òÄ¯¤á¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¡Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ë¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¹¥É¾¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¾¤Î¥íー¥«¥ëÀþ¤Ç¤â¡×
º£²ó¤ÎÌë¹ÔÎó¼Ö¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¥É¾¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈøÏÉÊýÌÌ°Ê³°¤Î¥íー¥«¥ëÀþ¤Ç¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²Ã´Åö²ÝÄ¹¡Ë
¡ÖÌë¹ÔÎó¼Ö¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¥íー¥«¥ëÀþ¤ÈÃÏ°è¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÌë¹Ô¤ÎÎ¹¡×¡£Ìë¹ÔÎó¼Ö¤¬¡¢ÃÏ°è´Ñ¸÷¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£