¸µ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¡ª¡©¡¡£Ó£Î£ÓÈ¿±þ¡ÖÈ±¿§¤«¤ï¤¨¤¨¡×¡Ö¹¤È´¤±¤¿¤Ê¤¡¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£²£²Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Æ¡¡£Æ£Å£Ó¡¡£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¡£¸µ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂìÃ«ÈþÌ´¤¬¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡È±¿§¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤â°ìÊÑ¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥·¥åÆþ¤Ã¤¿ÂìÃ«¤µ¤ó°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×¡¢¡ÖÈ±¿§¤«¤ï¤¨¤¨¤¹¤Ê¡×¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¾å¼ê¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¹¤È´¤±¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë»þÂå¤Ï¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤Ë¡£Â´¶È¸å¤ÏËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î£Æ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï£²£¶Ç¯£²·î£±£´Æü¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Í£å¡¡£Ù£ï£õ¡¡£Ò£å£í£é£ø¡×¤Î³«ºÅ¤ò¹ðÃÎ¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈ±¤òÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤À¤«¤é¡¢º£¤³¤½¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤À¡ª¤È°Õ¤ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£