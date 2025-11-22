CBC

Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ö¤ä¼¡À¤Âå¤Î¾è¤êÊª¤Îº×Åµ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¥Ê¥´¥ä¡×¤¬22Æü¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¥Ê¥´¥ä¡×¤¬ 22Æü¤Ë³«Ëë¡¡¼¡À¤Âå¤Î¾è¤êÊª¤Îº×Åµ¡¡Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡¡Ì¾¸Å²°¡¦¹Á¶è¤Î¡Ö¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡×

¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¥Ê¥´¥ä¡×¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¥âー¥¿ー¥·¥çー¡×¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¡¢¼Ö¤ä¼¡À¤Âå¤Î¾è¤êÊª¤Îº×Åµ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î37¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥Öー¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÆÍèÇ¯¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖHonda 0 ¦Á ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¡£

¥Û¥ó¥À¤Î¼¡À¤ÂåÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ö¥¼¥í¥·¥êー¥º¡×¤ÎSUV¼Ö¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ³«È¯Ãæ¤Î¡È»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÌ¤Íè¤Î¾è¤ê¤â¤Î¡É¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¥Ê¥´¥ä¡×¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤Î¡Ö¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡×¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£