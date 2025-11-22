Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¡ÖÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢¡×¡¡¥Þ¥ó¥´¡¼¤«¤É¹¤ä¥ë¡¼¥í¡¼ÈÓ¤Ê¤ÉÈÎÇä
¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡ËÅìµþ¡¦¿·½É¤Îµþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¤Ç21Æü¡¢ÂæÏÑ¤Î¥°¥ë¥á¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢26Æü¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥´¡¼¤«¤É¹¤ä¥ë¡¼¥í¡¼ÈÓ¡Êß£ÆùÈÓ¡Ë¡¢ÂæÏÑÉ÷ÅâÍÈ¤²¤Î¥¸¡¼¥Ñ¥¤¡Ê·ÜÇÓ¡Ë¤Ê¤É¤ËÀå¸Ý¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¡£
½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¿ô¤ÏºòÇ¯¤Î20Í¾¤ê¤«¤é¤ª¤è¤½40¤ËÁý¤¨¤¿¡£ÂæÏÑ¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÊÅý°ìÄ¶¾¦¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖOPEN¤Á¤ã¤ó¡×¤¬ËèÆü²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ¾¡¢23Æü¤Ë¤Ï¼Ùµ¤¤òÊ§¤¤Ê¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¤µ¤ì¤ë»â»ÒÉñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÎëÌÚ½ÓÇ·Å¹Ä¹¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢º£Ç¯¤Ï½ÐÅ¸¿ô¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤âÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¤È¾Ò²ð¡£º£¸å¤â°ú¤Â³¤³«ºÅ¤·¡¢Æ±É´²ßÅ¹¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ëºÅ¤·¤Î°ì¤Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è¡ÊÂç»È´Û¤ËÁêÅö¡Ë¤Î¼þ³ØÍ¤¡Ê¤·¤å¤¦¤¬¤¯¤æ¤¦¡ËÉûÂåÉ½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ËÂæÏÑ¤ÎÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÂæÆü¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À²íè¬Å·ÃÏ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎÓÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ï6Æü´Ö¤Ç4400Ëü±ßÄ¶¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Î³¤³°»ºÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖÅì°¡±à¡×¤ÎËªÌª¡ÖHONEY ViVa Îµ´ã¡×¡¢ËÌÉô¡¦´ðÎ´Ìë»Ô¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö±ÉÍÜ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ê¤ÉÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾·¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¥ë¡¼¥í¡¼ÈÓ¤Ë¤ÏÂæÏÑÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹á¤ê¤È¿©´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÂæÏÑ¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥³¥á¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÆîÉô¡¦²ÅµÁ¤ÇÆù¤Þ¤ó¤äÃæ²Ú²Û»Ò¤òÈÎÇä¤·¡¢º£²ó½é½ÐÅ¹¤·¤¿¡Ö°¤ß¯ÆùÊñ¡×¤Îß¯ÈþÎè¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¥Ñ¥¤¤òÀ©ºî¡£¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¿ô¤ÏºòÇ¯¤Î20Í¾¤ê¤«¤é¤ª¤è¤½40¤ËÁý¤¨¤¿¡£ÂæÏÑ¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÊÅý°ìÄ¶¾¦¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖOPEN¤Á¤ã¤ó¡×¤¬ËèÆü²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ¾¡¢23Æü¤Ë¤Ï¼Ùµ¤¤òÊ§¤¤Ê¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¤µ¤ì¤ë»â»ÒÉñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è¡ÊÂç»È´Û¤ËÁêÅö¡Ë¤Î¼þ³ØÍ¤¡Ê¤·¤å¤¦¤¬¤¯¤æ¤¦¡ËÉûÂåÉ½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ËÂæÏÑ¤ÎÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÂæÆü¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À²íè¬Å·ÃÏ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎÓÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ï6Æü´Ö¤Ç4400Ëü±ßÄ¶¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Î³¤³°»ºÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖÅì°¡±à¡×¤ÎËªÌª¡ÖHONEY ViVa Îµ´ã¡×¡¢ËÌÉô¡¦´ðÎ´Ìë»Ô¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö±ÉÍÜ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ê¤ÉÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾·¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¥ë¡¼¥í¡¼ÈÓ¤Ë¤ÏÂæÏÑÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹á¤ê¤È¿©´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÂæÏÑ¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥³¥á¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÆîÉô¡¦²ÅµÁ¤ÇÆù¤Þ¤ó¤äÃæ²Ú²Û»Ò¤òÈÎÇä¤·¡¢º£²ó½é½ÐÅ¹¤·¤¿¡Ö°¤ß¯ÆùÊñ¡×¤Îß¯ÈþÎè¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¥Ñ¥¤¤òÀ©ºî¡£¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë