500±ß¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë500¥¦¥©¥ó¡ÄÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÈï³²Áê¼¡¤°¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
2025Ç¯11·î20Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Þ¥Í¡¼¥È¥¥¥Ç¥¤¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¾®µ¬ÌÏÅ¹ÊÞ¤Ç²ñ·×»þ¡¢ÆüËÜ¤Î500±ß¹Å²ß¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î500¥¦¥©¥ó¡ÊÌó50±ß¡Ë¹Å²ß¤¬Ê¶¤ì¹þ¤Þ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ºÆ¤ÓÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤ËÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤«¤é¤ÎÈï³²¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¡Åç¸©¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹Å¹¼ç¤Ïº£·î4Æü¡¢²ñ·×¸å¤Ë500±ß¶Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹Å²ß¤¬500¥¦¥©¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¤¦¤É¤óÅ¹¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Ç15²ó¤Û¤ÉÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¹Å²ß¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬Èó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹Â¦¤¬µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£500±ß¹Å²ß¤È500¥¦¥©¥ó¹Å²ß¤ÏÄ¾·Â¤¬Æ±¤¸26¡¥5¥ß¥ê¡£½Å¤µ¤â¤ï¤º¤«0¡¥6¥°¥é¥à¤·¤«°ã¤ï¤º¡¢¼ê¿¨¤ê¤Ç¤ÏÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£°ÊÁ°¤Ïºà¼Á¤â»÷¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢500±ß¹Å²ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯500¥¦¥©¥ó¹Å²ß¤ò»È¤¦º¾µ½¤¬1990Ç¯Âå¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÏÆüËÜ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¡Ö500¥¦¥©¥ó¹Å²ßº¾µ½¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤Ï500¥¦¥©¥ó¹Å²ß¤òºï¤Ã¤¿¤ê·ê¤ò³«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ½Å¤µ¤ò500±ß¹Å²ß¤Ë¶á¤Å¤±¡¢µ¡³£¤ËÅêÆþ¡£¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤êÊÖµÑ¥ì¥Ð¡¼¤ÇËÜÊª¤Î500±ß¹Å²ß¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÉÔÀµ¤ËÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£97Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤¬²¡¼ý¤·¤¿500¥¦¥©¥ó¹Å²ß¤¬Ç¯´Ö¤Ç1Ëü4000Ëç¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï500±ß¹Å²ß¤òÁÇºàÊÑ¹¹¡¦Â¿ÁØ¹½Â¤²½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¿Ê¤á¡¢¼«ÈÎµ¡¤Ç¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æº®Æþ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº¾µ½¤·¤è¤¦¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶500¥¦¥©¥ó¹Å²ß¤ò½àÈ÷¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡Ä¡©µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿400±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬ÀË¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¶â¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é²È¤Ë¤¤¤í¤è¡×¡ÖÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¡ÖºÇ¶á´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¹Å²ß¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ°Õ¿Þ¤ÏÌÀ³Î¤À¡×¡Ö¸·½Å¤Ë½èÈ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËü¤¬°ì¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÅ¹¤ÏÂ»¤¹¤ë¤«¤éÌäÂê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢Î¹¹Ô¤ÇÎ¾ÂØ¤·¤¿»þ¡¢º®¤¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¡×¡ÖÈ¯¹ÔÇ¯ÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤ò¸«¤ì¤Ð¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤Ê¤¤¤È¡×¡ÖÂÐºö¤Ç»ÅÍÍ¤òÊÑ¤¨¤¿¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¸«Ê¬¤±¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Èõ¸ý¡Ë