ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡Í§Ã£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢º£ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¿Í¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â ¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Í§Ã£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÊÌî¡£¡Ö¤É¤³¤«¤éÍ§Ã£¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡£
¡¡2¿Í¤ÏÍ§Ã£¤Ê¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤Ç¤¹¡£¹°Ãæ¥¢¥Ê¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¹°Ãæ¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤«¡¢»ä¤¬Âçµã¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤È¤«¡¢Á´ÉôÂç¾æÉ×¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²¿Ç¯¤âÁ°¤À¤±¤É¡¢À¨¤¯¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¹°Ãæ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡ÈÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤«¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡È¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¥Û¥ó¥È¡¢ÎÞ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤«¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¢¤È¡¢²¿¤«ÉÑÈË¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ë¡£¹°Ãæ¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤òÍ§Ã£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÍ§Ã£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¿®ÍÑ¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¢¤È¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È»Ø¸¶è½Çµ¡¢½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤âÍ§Ã£¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤¢¡¢À¨¤¤¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤Ê¡É¡¢¤È¤«¡¢¡ÈÂô»³²ñ¤¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇ¯²¼¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢°ì¿Í¤À¤È¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Á¤ã¤¦»þ¤Ë¡¢º£ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£