¡È¸µ¥Á¥¢¡ÉÅØÎÏ¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Ë²¦ºÂÂ×´§¢ª¸«¼é¤ëÃç´Ö¤ÎÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬¡Ö¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡×¡Ä¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿°ìÉô»Ï½ª
¡¡¥×¥í¥ì¥¹Ì¤·Ð¸³¤«¤éºÇ¹âÊö¤Ë»²Æþ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¥ë¥ÈÂ×´§¡£ÅØÎÏ¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤è¤ë²÷µó¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢Ãç´Ö¤ÎÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤â´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤â´¶¶Ë¤Þ¤ê¡Ä¸µ¥Á¥¢Èþ½÷¡È¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡É¾¡Íø¤Î½Ö´Ö
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿WWE¡ÖRAW¡×¤Ç¡¢½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¤¬¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤òÇË¤ê¡¢WWE¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¡£»þ¤Ë¤Ï¸ÈÂ©¤Ê¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸µNFL¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥Þ¥¥·¥ó¤Ï2021Ç¯¤ËWWE¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¸Íß·ÍÛ¤é¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡É¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¡¡WWE¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏÍâ19Æü¡¢¸Íß·¤éÃç´Ö¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¸Íß·¤¬¥ª¡¼¥Æ¥£¥º¤Ë¥Ï¥°¤·¤Æ´î¤Ö¤È¡¢¸Íß·¤Ï½ù¡¹¤Ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¸ý¤ò°ìÊ¸»ú¤Ë·ë¤ó¤ÇÎÞ¤ò´®¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï1.6Ëü·ï¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬²¡¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤¬Âç¹¥¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ö½Ö´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤è¤Ê¡¢·»Äï¡×¡Ö¥Þ¥¥·¥ó¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Î¹Ï©¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¥·¥ó¤Î¾¡Íø¤Ë¤ÏÆ±¤¸WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÈ¿±þ¡£WWE½÷»ÒUS²¦ºÂ¤ò»ý¤Ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿Íµ¤¼Ô¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ä¡¢¾¡Íø¤ò¡È¥¢¥·¥¹¥È¡É¤·¤¿AJ¥ê¡¼¤âSNS¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬Èà½÷¤ÎÅØÎÏ¤È¾¡Íø¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
