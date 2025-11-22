Î¦¾åÃË»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜ¿·¡¡ÎëÌÚ²ê¿á¡¢µÏ¿¤ò3ÉÃ88¹¹¿·
¡¡Î¦¾å¤ÎÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï22Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÈ¬²¦»Ò»Ô¾åÍ®ÌÚ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ²ê¿á¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬27Ê¬5ÉÃ92¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢7ÁÈ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£½¾Íè¤ÎµÏ¿¤Ï±ö¿¬ÏÂÌé¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬2023Ç¯12·î¤Ë½Ð¤·¤¿27Ê¬9ÉÃ80¤Ç¡¢3ÉÃ88¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡µÈµïÂçÏÂ¤¬27Ê¬21ÉÃ45¤Î8°Ì¤Ç¡¢ÅÄÂôÎ÷¡Ê¤È¤â¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬27Ê¬31ÉÃ90¤Î13°Ì¡£5ÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÌîÃæ¹±µü¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç¡Ë¤¬27Ê¬36ÉÃ64¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¤¬27Ê¬37ÉÃ13¤Î2°Ì¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£