¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ªÌ¾Í¥¡¦ÂçÂì½¨¼£¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î±éµ»¤ÏÍÉ¤ì¤Æ¤ó¤Î¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¤¬£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì¾ÇÐÍ¥¡¦ÂçÂì½¨¼£¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¹õß·ÌÀÅÁÀâ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤Ï¡Ö£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åµù¤Ã¤Æ¤¿¤é¹õß·ÌÀ¤µ¤ó¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂçÂì½¨¼£¤µ¤ó¤Ë¥¥ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±´Øº¬¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡ÂçÂì¤µ¤óËÜ¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´Øº¬¤Ï¡Ö¹õÂôÁÈ¤ÏÌµ²»¤è¤ê²»¤¬¤Ê¤¤¡£Ìµ²»¤Ï¥·¡¼¥ó¤È¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¹¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÂçÂì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¡£´Øº¬¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¤È¸À¤Ã¤¿¤é²»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£Ìµ²»¤è¤êÌµ²»¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂì¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹õß·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î±éµ»¤ÏÍÉ¤ì¤Æ¤ó¤Î¡ª¡¡ÂçÂì¤µ¤óÍÉ¤ì¤Æ¤ë¤è¡£¤Û¤éÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÍÉ¤ì¡ª¡×¤È»ØÆ³¡£¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤¬¡Ö²¿¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È´Øº¬¤Ï¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¹õß·¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë´¶³Ð¡×¤È¿ä»¡¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¹õß·´ÆÆÄ¤Ï»°Á¥ÉÒÏº¤Ë¤Ï±éµ»»ØÆ³¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Øº¬¤Ï¡Ö»°Á¥¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤åÌÌ©¤Ç±éµ»¤ò¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¹õß·¤µ¤ó¤¬»£¤ê¤¿¤¤±ÇÁü¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£