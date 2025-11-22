¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤¬Ë¾ºÎ¶¤ò·âÇË¡ÄÂç´Ø¾º¿Ê¤¬µÞÉâ¾å¡¡¶å½Å¿³È½Ä¹¤â¡Ö¿¿¤Î¶¯¼Ô¡×¤ÈÂçÀä»¿
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢£³ÇÔ¤Î¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬£²ÇÔ¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¡££²ÇÔ¤Î²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤âÂç´Ø¶×ºù¡Ê£²£¸¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢£³ÇÔ¤Ç£³¿Í¤¬ÊÂ¤ÖÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏË¾ºÎ¶¤Ë½é´é¤«¤é£³Ï¢¾¡¡£¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯²¼¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Á°¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Àé½©³Ú¤ÏËÜ³ä¤Ç¶×ºù¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£Âç¤ÎÎ¤¡½Ë¾ºÎ¶¤Î¾¡¼Ô¤È½éÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»°Ìò£²¾ì½êÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢Âç´Ø¼è¤ê¤Îµ¡±¿¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿·ÆþËë¤«¤é£µ¾ì½êÏ¢Â³¤Ç£±£±¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ÎÆü¤â²£¹Ë¤ò·âÇË¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÎÏ¤¬àÂç´Øµéá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¿³È½Éô¤ÏÀé½©³Ú¡Ê£²£³Æü¡Ë¤Î¼èÁÈÁ°¤Ë°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¶å½Å¿³È½Ä¹¡Ê¸µÂç´ØÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡Ö²£¹Ë¡ÊË¾ºÎ¶¡Ë¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¥á¥Ã¥¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Ê¤¤¡£¿¿¤Î¶¯¼Ô¡£¿´¤âÂÎ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÆþËë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤ËÂç´Ø¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£Àé½©³Ú¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£