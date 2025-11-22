ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤âÇñ¤é¤Ê¤¤¥ï¥±¡ÖÁá¤¯¹Á¶è¤ËÌá¤é¤Ê¤¤ã¡ª ¥À¥µ¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬£²£²ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¤Ë½Ð±é¡£¼Â²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î±ÊÌî¤ÈàÃÏ¸µá¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ç¯»Ï¤Ë¼Â²Èµ¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡ØÁá¤¯¤ª²Èµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼Â²È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤¤¤¤¤·¡¢¹¥¤¤À¤·¡¢Êì¤Î¼êÎÁÍý¤âºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ØÇñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÀäÂÐµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¡¢²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤Ë¡Ö¼Â²È¤Ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¼Â²È¤Ë£³Æü¤È¤«Çñ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤«Ìá¤ì¤Ê¤¤¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Á¤ã¤¦¡£¡ØÁá¤¯¹Á¶è¤ËÌá¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥À¥µ¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¼«ÓÞ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë±ÊÌî¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ì¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤Ë£³Æü°Ê¾åÇñ¤ë¤È¡¢¶¥¤Ã¤ÆÍè¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥á¡¼¥ó¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£