¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥Ñ¥Ø¥¹¤¬£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡¡¹ñÀÒ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¤«¥á¥¥·¥³¤«¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤â»²²Ã¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë£±¿Í¤À¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï£±£¶ºÐ¤Î»þ¤ËÊÆ¹ñ¤ËË´Ì¿¤·¡¢¼¡²óÂç²ñ¤Ç¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò´õË¾¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤¬¥á¥¥·¥³¿Í¤Ç¥Ñ¥Ø¥¹¤âÉ¬Í×¤Ê»ÔÌ±¸¢¤äµ¢²½¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï¡Ö²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ø¥¹¤ÏÌîµå¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÈºÊ¤òÄÌ¤¸¤¿¥á¥¥·¥³¤È¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤í¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Î¿½¤·½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂåÉ½¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤ÊÈâ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌîµå¤Ø¤Î¸¥¿È¤È¼«Ê¬¤Î¸ùÀÓ¤ò¹ñ³°¤Ë¹¤á¤¿¤¤¶¯¤¤°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ò¶ì¤·¤á¡Ö¥É¥ä´éÏÓÁÈ¤ß¡×¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥í¥µ¥ì¡¼¥Ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤â¥¥å¡¼¥Ð¤«¤é¥á¥¥·¥³¤ËË´Ì¿¤·¤Æµ¢²½¤·¡¢£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºÇ¶¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï»Î¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¶¯Å¨¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡£