¡ÖÃ¯!?¡×¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡¡°úÂà¤«¤é8Ç¯¡Ä¸µÎÏ»Î¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤Ë¾×·â¡¡¡Ö°¥ÀîæÆ¤ä¡×¤ÎÀ¼¤â
²òÀâÀÊ¤Ë¸½¤ì¤¿¸µº´ÅÄ¤ÎÉÙ»Î¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ
¡¡³«ºÅÃæ¤ÎÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖABEMA¡×¤Î²òÀâÀÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¸µ¿Íµ¤ÎÏ»Î¡É¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃ¯!?¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÉ÷ËÆ¤ä¡×¤ÈÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡20Æü¤Î12ÆüÌÜ¤Ë²òÀâ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÁ°Æ¬¤Îº´ÅÄ¤ÎÉÙ»Î¡£Ê¿À®29Ç¯5·î¾ì½ê¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»434¾¡¡¢ËëÆâ22¾ì½ê¡¢½½Î¾Í¥¾¡1²ó¤òµÏ¿¤·¡¢¼ÂÄ¾¤ÊÁêËÐ¤È²¹¸ü¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÎÏ»Î¤À¡£¼Â¶·¤ÎçÕ»³ÍÛ»Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡ÖÇ®¤µÁ´³«¤Î¡ÈÃËµ¤Ä¾Á÷¡É¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸½Ìò»þÂå¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤Ë¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¡ß¹õ¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢º¸Â¦¤òÂç¤¤¯´¢¤ê¾å¤²¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Æ±¿§¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î´ã¶À¤Ë¡¢Ä¹¤¯¿¤Ð¤·¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥´É¦¤È¤Þ¤µ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡ÖÃ¯!?¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÉ÷ËÆ¤ä¡×¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤çw¡×¡Ö°¥ÀîæÆ¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¥¤¥«¤Ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï°ìµ¤¤Ë¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¸ý¤ò³«¤±¤ÐÎäÀÅ¤«¤ÄÃúÇ«¤Ê²òÀâ¤¬Â³¤¡¢22¾ì½ê¤ÎËëÆâ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸µÎÏ»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤»ëÅÀ¤Çµ»¤Î¹¶ËÉ¤òÊ¬ÀÏ¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²òÀâ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¥¤¥«¤Ä¤¤¤Î¤ËÍ¥¤·¤¤À¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë