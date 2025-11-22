Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡ª¡ª¡ÊÎÞ¡Ë¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û¥³ー¥Òー¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤¿¤¤♡¡Öµ¨Àá¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡×
Êâ¤Èè¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Ä¤ÄÌþ¤µ¤ì¤Ë¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Ø¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© µ¨Àá¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ÁìÔÂô¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥³ー¥Òー¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥ëー¥Ä·Ï¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¡¢¥Á¥ç¥³ & ¥Ê¥Ã¥Ä·Ï¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Öµ¨Àá¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¥½ー¥¹ & ¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¾è¤»¤¿ìÔÂô´¶¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Áー¥º¥±ー¥¡×
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥½ー¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êーÌ£¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Û¥¤¥Ã¥×¡×¤Þ¤Ç¾è¤»¤¿¥×¥ÁìÔÂô»ÅÍÍ¡£¥Áー¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È¶¦¤Ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÊÉ÷Ì£¡¦¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶ìÌ£¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Òー¤È¶¦¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Ð¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤«¤â¡£
À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¯¥êー¥àÆþ¤ê¡ª¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Éー¥Ê¥Ä¡×
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡¢Åß¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥íー¥¹¥È¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥ÄÉ÷Ì£¤Î¥¯¥êー¥à¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀìÔÂô»ÅÎ©¤Æ¡£À¸ÃÏ¤Î¸ü¤ß¤È¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¿©´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´Å¤½¤¦¤Ê¥Á¥ç¥³·Ï¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Òー¤Î¤ª¶¡¤Ë¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@j.u_u.n__starbucksÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§S.Hoshino