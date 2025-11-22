¼º¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ä¤¢¤Î¤È¤¡Ö¤â¤·Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¡¡¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë´íµ¡¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×
ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Ä®ÅÄ¤ÎÆ£ÈøæÆÂÀ¡Ö½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤â¼«Ê¬¤Îº£¤Î·Ð¸³¤Ë¡×
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï11·î22Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆÃ±ÆÈÆÀÅÀ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿FWÆ£ÈøæÆÂÀ¡£¼º¤¤¤«¤±¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¡Ö½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤â¼«Ê¬¤Îº£¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾6Ê¬¡¢DFÃæ»³ÍºÂÀ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£GKÁ°ÀîÂãÌé¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤È¡¢Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÆâ¤Ø¡£´é¤ò¶¯ÂÇ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤Ï¡¢º¸Â¤Ç¤Î¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£µ®½Å¤Ê3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¸åÈ¾20Ê¬¤Ë¤ªÌò¸æÌÈ¡£¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈËÜ²»¤â¤³¤Ü¤ì¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤éÙæ¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤«¤±¤é¤ì¤¿À¼¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨½øÈ×¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ö½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤¬¤â¤·Éå¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÀäÂÐ¤¤ç¤¦¤È¤¤¤¦Æü¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Éå¤é¤º¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤³¤ÎÆü¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î»þ´Ö¤âÎÈ¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¶¥Áè¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë¤ÏÈ´Å§¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ü´Ö¤¬ËÍ¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤â¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2023Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é¡¢Åö»þJ2¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ£Èø¡£¤½¤³¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ÏµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Çº£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿ô¿Í¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤Î¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æ£Èø¡£¡Ö2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤ó¤«¤â¡¢º£Ç¯¤ÎºÇ½é¤ä¤Ã¤¿¤éÂ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡×¡£Å·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤òÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë