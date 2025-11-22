¡ÖºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¡È°Õ³°¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Ý¯ºä46¡¦Æü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡È¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¿Æ¤·¤²¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ä´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¡È°Õ³°¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤Þ¤ºÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤Î»°´üÀ¸¡¦»³¸ýÍÛÀ¤¤ÈÝ¯ºä46¤Î»°´üÀ¸¡¦Ã«¸ý°¦µ¨¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£2¿Í¤Ï10·î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£»³¸ý¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡Á¡×¡¢Ã«¸ý¤Ï¡Ö¤¿¡¼¡¼¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤¿Æü¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÉÕ¤±¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃç¤ÎÎÉ¤µ¡ÄÂº¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸¡¦ÀÐÄÍàöµ¨¤ÈÇµÌÚºä46¤Î4´üÀ¸¡¦º´Æ£Íþ²Ì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡È¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¡É¤Ç¤¢¤ë11·î4Æü¤Ë¡¢ÀÐÄÍ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢º´Æ£¤È¿©»ö¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍâÆü¡¢º´Æ£¤â¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¤¿¤Þ¤¤È¤´ÈÓ¡¡¤¤¤Ä¤â¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤òÂô»³Ç®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹︎^-^¡¡¤¿¤Þ¤¤Î¿ä¤·¤Ç¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¸ß¤¤¤Ë¡È¿ä¤·¡É¤ÈÊé¤¤¹ç¤¦´Ø·¸À¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ä¤·¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÍþ²Ì¤Á¤ã¤ó¤È¤¿¤Þ¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¡¼¥ÈÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£Ý¯ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¡¦»³ºêÅ·¡Ê»³ºê¤Îºê¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤Ï¡¢10·î18Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Æ±¤¸¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇµÌÚºä46¤Î4´üÀ¸¡¦±óÆ£¤µ¤¯¤é¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¯¤Æ¤óÂº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡£Æü¸þºä46¤ÎÆó´üÀ¸¡¦¶âÂ¼Èþ¶ê¤Ï¡¢11·î7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¤È¿©»ö¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÈ¤¤È¤ªÏÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¿Æ¤·¤²¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Öbis¡×¤Ç¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¬Í¿ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤È¤´ÈÓ!?¡×¡Ö°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³¸ýÍÛÀ¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷haruyoyamaguchi.official¡Ë¡¢¡ÖÃ«¸ý°¦µ¨¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷airi.taniguchi.official¡Ë¡¢¡ÖÀÐÄÍàöµ¨¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ishizukatamaki_official¡Ë¡¢¡Öº´Æ£Íþ²Ì¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷lica_sato_official¡Ë¡¢¡Ö»³ºêÅ·¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yamasaki.ten¡Ë¡¢¡Ö¶âÂ¼Èþ¶ê¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷miku_osushi¡Ë
