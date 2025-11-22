¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£²ÅÄÏÂÎ÷¤¬½é¤ÎÎÀ¸«³Ø¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡£Áá¤¯Æþ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿·¿Í£±£±Áª¼ê¤¬£²£²Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÎÁáÂç¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¤¬Êë¤é¤¹ÎÀ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö½é¤á¤ÆÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²Ç¯Á°¤Ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ç¡£Áá¤¯Æþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÜÀß¤â¸«¤Æ²ó¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£ÁáÂçÌîµåÉô¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾ì¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¤Ç¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£