µÈ°æÍý¿Í»á¡¡¿ÆÍ§¡¦ÌîÌÐ±ÑÍº¤«¤é¤ÎÄ¾ÅÁ¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î°Õ³°¤Ê»È¤¤Êý¡Ö¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿µÈ°æÍý¿Í»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¶áÅ´»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ë°¤ÇÈÌî½¨¹¬»á¡Ê61¡Ë¤ÎYouTube¡Ö°¤ÇÈÌî¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¶áÅ´»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¡¦ÌîÌÐ±ÑÍº»á¡Ê57¡Ë¤ÎÄ¾ÅÁ¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î°Õ³°¤Ê»È¤¤Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÌÐ»á¤Ï¶áÅ´»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÆÍ§¡£µÈ°æ»á¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¡£Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤Ç¤¹¤±¤É¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡1995Ç¯¡¢2¿Í¤ÎÅ¾µ¡¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¥ª¥Õ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÌîÌÐ»á¤Ë¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¶µ¤¨¤Æ¹Ô¤±¤è¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬ÌîÌÐ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿°ìÈÖ¤ÎÂ£¤êÊª¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÊõÅá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÌÐ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÇ¯¡¢µÈ°æ»á¤Ï³«ËëÄ¾Á°¤ËÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡ÈÌîÌÐ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¤¬°Õ³°¤Ê·Á¤Ç°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡µÈ°æ»á¤Ï¡ÖÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡ÈÌîÌÐ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯½¬¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤À´°Á´¤Ë½¬ÆÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈ°æ»á¤Ë¤ÏÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¹ÊóÎÏ¤Ïµå³¦¶þ»Ø¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇ¼Ô¤ËµÈ°æ»á¤¬ÌîÌÐ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò½¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¹¤°¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ°æ»á¤Ï¡Ö¤½¤Î¤³¤í¤¿¤¤¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ß¤ó¤Ê°Õ¼±¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤ª¤«¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
