²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÍèÇ¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ëTBS·Ï¤ÎÄ¹¼÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤¬ÀèÆü¡ÖÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤¬ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê37Ç¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤ª¤Þ¤«¤»¤Î40Ç¯¤À¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤·¤¿¡£
³À²Ö¤¬¡Ö¤ª¤®¤ã¡¼¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬40ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌõ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î3·î¤Þ¤Ç¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ä¡£°ìÈÖ¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¥±¥¬¤È¤«¡¢¤¢¤ÈÉÂµ¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¤«¥³¥í¥Ê¤â¤½¤¦¤ä¤±¤É¡¢¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÉÂ·ç¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Í¡¢3·î¤Î¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ÈÅÇÏª¡£³À²Ö¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µÙ¤Þ¤º¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¥³¥í¥Ê¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£