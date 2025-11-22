¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¡õ»°»³¤Ò¤í¤·¤¬¹±Îã¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£¤òÂçÀÚ¤Ë£±Êâ£±Êâ¿Ê¤ó¤Ç¡×¾¾Á°
±é²Î²Î¼ê¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¡Ê75¡Ë¤È»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê45¡Ë¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÅìµþ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¹±Îã¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¾¾Á°¤ÈÉ×¤Îºî¶Ê²ÈÃæÂ¼ÅµÀµ¤µ¤ó¡Ê19Ç¯¤Ë83ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤¬2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë¤Ë»Ï¤á¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î»°»³¤¬°ú¤·Ñ¤®¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¾®»³ÍºÂç¡Ê22¡Ë¤â»²²Ã¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç2ÅÙÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢23²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÏÍèÇ¯1·î21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÊ¿»³²Ö±©¡Ê27¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ìó500¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡È¾¾Á°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¸ø±éÁ°¤Ë¤Ï4¿Í¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¾¾Á°¤Ï69Ç¯¤Ë¡Ö¤µ¤¤¤Ï¤Æ¤ÎÎø¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ56Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£60¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Î³Ú¶Ê¤Ï»°»³·¯¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÇÍèÇ¯4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬º£¤òÂçÀÚ¤Ë1Êâ1Êâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£»°»³¤Ï¾¾Á°¤¬55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡ÖÊÒÎøÊ¸¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾Á°¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ°¦¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
»°»³¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë11Ç¯Ï¢Â³11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤´²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡£»°»³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤±¤ó¶Ì¤Ç¤Î¥®¥Í¥¹Ä©Àï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÏNHK¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£»ä¤¿¤Á¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºòÇ¯¤Ï128¿Í¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾®»³¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£Ê¿»³¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤µ¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£
ºÇ¸å¤Ë¾¾Á°¤Ï¡Ö»°»³¡¢¾®»³¡¢Ê¿»³¤È3¿Í¤È¤âÌ¾Á°¤Ë¡Ø»³¡Ù¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»³¤Ë¤Ê¤ë¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢3¿Í¤ÇÂç¤¤Ê»³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²¹¤«¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÄï»Ò¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡Ú¾¾ËÜµ×¡Û