Æ£ËÜÈþµ®¡ÖÀäÂÐ¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×ÃËÀ¤«¤é¤Î¡È¤¢¤ë»ÅÁð¡É¤ËÄñ¹³´¶¡Ö¿¨¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
11·î20Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ë¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤¬½Ð±é¡£ÃËÀ¤«¤é¤Î¡ÈÆ¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÆ£ËÜÈþµ®¡¢È¿¹³´ü¤ÎÂ©»Ò¤ÈÀÜ¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â°ÕÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ÈÆ¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ï¤¢¤ê¤«¡©¤Ê¤·¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡¢¡ÖÃË¤Î¿Í¤âÆ¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ìÀäÂÐ¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿¨¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢Æ¬¤È¤«¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¥®¥ê¤«¤Ê¤¢¡£»ä¡¢»Ò¶¡¤Ç¤â¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¼ó¤«¤é¾å¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤â¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤Ë¤â¡È¿Í¤Î¼ó¤«¤é¾å¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢Æ¬¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÉï¤Ç¤ë»ÅÁð¤«¤é¤Ï¡¢ÃËÀÂ¦¤¬³Ê¹¥¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£