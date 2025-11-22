»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³ ¶âÂô»ÔÆâ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼ NTT¥É¥³¥â¤¬¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤È¥³¥é¥Ü¤Ç³«ºÅ
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬22Æü¡¢¶âÂô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Î¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÄÌ¿®Âç¼ê¤ÎNTT¥É¥³¥â¤¬¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤ÎÉ¤¯À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¡Ö¥×¥í¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ä¥Ñ¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×Q¡¥¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×
×¢°æÍ§¿®¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Í°ÕµÁ¤À¤È»×¤¦¡×
NTT¥É¥³¥â¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËÌ´¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£