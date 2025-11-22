ÎëÌÚ²ê¿á¤¬£²£·Ê¬£µÉÃ£¹£²¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¼ùÎ©¡¡¡ÖÂÅ¶¨¤Ê¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡×±ö¿¬ÏÂÌé¤ÎµÏ¿¤òÌó£´ÉÃ¹¹¿·¡ÄÈ¬²¦»Ò£Ì£Ä
¢¡Î¦¾å¡¡È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¾åÍ®ÌÚ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎºÇ½ª£ÁÁÈ¡Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤Ï£²£·Ê¬£±£°ÉÃ¡Ë¤Ç£¹·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ²ê¿á¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¡¢£²£·Ê¬£µÉÃ£¹£²¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎµÏ¿¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤Ë±ö¿¬ÏÂÌé¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬½Ð¤·¤¿£²£·Ê¬£¹ÉÃ£¸£°¤À¤Ã¤¿¡£Ìó£´ÉÃ¾å²ó¤ëÎÏÁö¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÅ¶¨¤Ê¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯£±·î£±Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤±¤¬¤Ê¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£