¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡¡¥¥ã¥¹¥È¡õ¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¡È´°·ë¤Ø¤Î»×¤¤¡É¤ò¸ì¤ë
¡¡Netflix¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÈÀ½ºîÁí»Ø´ø¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤¬ÍèÆü¤·¡¢22Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÁOne Last Adventure¡Á¡×¤ËÅÐÃÅ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÆüËÜÂÚºß¤Î´¶ÁÛ¡¢ºîÉÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ´°·ë¤Ë¸þ¤«¤¦ºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù£´¿ÍÁÈ¤¬£±£°Ç¯´Ö¤Îå«¤ÈºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸ì¤ë¡ÖÍ§¾ð¡¦°¦¾ð¤ò³Ø¤Ó¡¢µï¾ì½ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÀ¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëºîÉÊ¡×¡¡
¡¡ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯Ìò¤Î¥Õ¥£¥ó¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ¥Ï¥ë¥È¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥óÌò¤Î¥²¥¤¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¡¢¥ë¡¼¥«¥¹Ìò¤Î¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡¢¥¦¥£¥ëÌò¤Î¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥À¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼¡õ¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼¡Ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ó¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¹ä¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡ÖºòÌë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢À¸¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¥±¥¤¥ì¥Ö¤â¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥í¥¹¤Ï¡Ö¼èºàÂ³¤¤Ç¼«Í³»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¼÷»Ê¤â¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â³Ú¤·¤ó¤À¡×¤È¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¥°¥Ã¥º¤òÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤Û¤É¤ÎÆüËÜ¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥£¥ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸ÅÃåÅ¹¤â¤è¤¯²ó¤ë¡£²¼ËÌÂô¤ÏÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¥é¡¼¥á¥ó¤âËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©Ê¸²½¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÆüËÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¡ØAKIRA¡Ù¤ä¡Ø¥¨¥ë¥Õ¥§¥ó¥ê¡¼¥È¡Ù¤ÏÂç¤¤¤¡£¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ò¥ë¡Ù¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ù¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥·¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎ¹Ï©¤ò¤É¤³¤ØÃåÃÏ¤µ¤»¤ë¤«¤¬ºÇ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡ÖºÇ½ª¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ï²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¥é¥¹¥È30Ê¬¤òºî¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¼êË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥í¥¹¤â¡Ö10Ç¯´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¬ËþÂ¤Ç¤¤ë½ª¤ï¤êÊý¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä¹´ü¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤â¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥£¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»£±Æ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¡È½ª¤ï¤ê¡É¤ò´¶¤¸¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤¿¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¶¯¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Îå«¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥Î¥¢¤ÏºÇ½ªÆü¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´°÷¤¬Æ±¤¸Éô²°¤Ë¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÊú¤¹ç¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Îå«¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ñ¾ì¤òÀÅ¤«¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡¡¥²¥¤¥Æ¥ó¤ÏºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤È¤·¤Æ¡ÖÍ¦µ¤¤È¤Ï¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶²¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¼«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥¤¥ì¥Ö¤Ï¡ÖºîÉÊ¤Ë¤Ï¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Ã¯¤·¤â¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ïµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºîÉÊ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ÈÀ®Ä¹Êª¸ì¡É¤À¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢º¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¸«¤Ä¤±¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡×¤ÈÁí³ç¡£10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£¥¥ã¥¹¥È¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¡¢ºÇ½ª¾Ï¤Ø¤Î³Ð¸ç¤È¿¼¤¤°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡ÙºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó5¤Ï¡¢VOL 1¡ÊÂè1¡Á4ÏÃ¡Ë¤È¤·¤Æ11·î27Æü¸áÁ°10»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡£VOL 2¡ÊÂè5¡Á7ÏÃ¡Ë¤Ï12·î26Æü¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤Ï1·î1Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
