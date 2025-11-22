¡Öraise one¡ìs sights¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Á°¸þ¤¤Ê°ÕÌ£¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öraise one's sights¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¤Þ¤º¤ÏÄ¾Ìõ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö»Ö¡¿ÌÜÉ¸¤ò¹â¤¯¤â¤Ä¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öraise one's sights¡×¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö»ëÀþ¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¤½¤³¤«¤éÅ¾¤¸¤Æ¡¢´õË¾¤ä¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤Î¤´¤È¤ËÎ×¤àÍÍ»Ò¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe teacher encouraged her students to raise their sights and dream boldly.¡×
¡ÊÀèÀ¸¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡¢»Ö¤ò¹â¤¯¤â¤Á¡¢ÂçÃÀ¤ËÌ´¤ò¸«¤ë¤è¤¦Îå¤Þ¤·¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
