¡¡ÆüËÜ½é¤Î¼ÂÂ¬ÃÏ¿Þ¤òºîÀ®¤·¤¿°ËÇ½Ãé·É¤ÎÂ¬ÎÌÂâ¤¬Ä¹Ìî¸©²¼¿ÛË¬Ä®¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿ºÝ¤Î¸¥Î©½ñ¤ò´ð¤Ë¡¢¼ÂÁ©½÷»ÒÂç¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î³ØÀ¸¤¬¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·¡¢Åö»þ¤Î¿©»ö¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡¡°ËÇ½¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤¿²¼¿ÛË¬½ÉËÜ¿Ø´äÇÈ²È¤Ç£±£°·î¤ËÊÛÅö¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢º£¸å´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡²¼¿ÛË¬¤Ï¹¾¸Í»þÂå¡¢Ãæ»³Æ»¤È¹Ã½£³¹Æ»¤Î¹çÎ®ÃÏÅÀ¤Î¤¿¤áÃæ»³Æ»¿ï°ì¤Î²¹Àô½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¡£ÃÛÌó£²£²£°Ç¯¤ÎÆ±ËÜ¿Ø¤Î·úÊª¤Ï¸©Êõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìºòÇ¯¡¢´äÇÈ²È¤ËÅÁ¤ï¤ëÊ¸²½£¶Ç¯¡Ê£±£¸£°£¹Ç¯¡Ë£¹·î£²£´¡Á£²£·Æü¡ÊµìÎñ¡Ë¤Î¸¥Î©½ñ¤¬¡¢°ËÇ½Â¬ÎÌÂâ¤Î½ÉÇñ»þ¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¡££²£¸ÂåÌÜÅö¼ç¤Î´äÇÈ¾°¹¨¤µ¤ó¤¬ºÆ¸½¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¾Ü¤·¤¤¼ÂÁ©½÷»ÒÂç¤ÎÂçµ×ÊÝÍÎ»Ò¡¦¸µ¶µ¼ø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æ±ÂçÀ¸³è²Ê³ØÉô¤Îº´Æ£¹¬»Ò¶µ¼ø¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡¡¸¥Î©½ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÁ·¡¢¸æÊÛÅö¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÁÍýÌ¾¤È¿©ºà¤·¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º´Æ£¶µ¼ø¤ÏºòÇ¯£²·î¡¢¸¥Î©¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¸½¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯É½¤·¡¢¸¥Î©½ñ¤Î¿©ºà¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤¿ÊÛÅö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ÎÊÛÅö³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ±Âç£´Ç¯¡¢¾®ÂôÍ§Í£¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤È»³ºê·ë²Ö¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤¬Â´ÏÀ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀßÄê¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤ÎÎÁÍýÊ¸¸¥¤òËÝ¹ï¤·¤¿¡ÖÆüËÜÎÁÍýÈëÅÁ½¸À®¡×¤ò´ð¤ËÎÁÍýË¡¤ò¿äÂ¬¤·¤Æ¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿ÊÛÅö¤Ï¡¢·ÜÆù¤ÎÃº²Ð¾Æ¤¡¢¥¦¥Ê¥®¤Î¤«¤Ð¾Æ¤¡¢¥¢¥ï¥Ó¤Î¾ø¤·¼Ñ¤Ê¤É¼çºÚ£´ÉÊ¡¢ÉûºÚ£¶ÉÊ¤Ë¤´ÈÓ¡¢½ÁÊª¡¢²Û»Ò¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ÖËÜ¿Ø£Å£Ä£Ï¡¡£Â£Å£Î£Ô£Ï¡×¤Ê¤É£³¼ïÎà¡£Æ±ËÜ¿Ø¤Ç£±£°·î£¸Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÈäÏª¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µÏÂ¿©Å¹ÎÁÍýÄ¹¤ÎÉðµï¾ÏÉ§¤µ¤ó¤¬Ä´Íý¤·¤¿ÊÛÅö¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®Âô¤µ¤ó¤È»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëÊÛÅö¤ò¡ÖÀ¹¤ê¤Ä¤±Êý¤¬¤µ¤¹¤¬¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿¤è¤ê´Å¤á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´äÇÈ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÛÅö¤Ïº£¸å¡¢ËÜ¿Ø¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿ÛË¬»Ô¤Î¡Ö£Ó£Õ£×£Á¥¬¥é¥¹¤ÎÎ¤¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
